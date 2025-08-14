西屯H1預售賣出137億　一類物件賣贏百坪豪宅





▲西屯區上半年預售市場繳出137億元的銷售量，其中有近80億元成交量在七期新市政中心。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年上半年豪宅、豪辦的聚落西屯區，整體預售市場繳出137億元的銷售量，其中台中七期市政中心住宅與商辦6案，合計就貢獻近80億元成交量。其中銷冠王獎落微型商辦、興富發「市政壹號廣場」一案就佔了25.53億元。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據實登資料，上半年度台中市西屯區全區，預售屋銷售共計137億元，西屯區的範圍除了包含七期外，也有中科生活圈、工業區生活圈、水湳經貿園區、四期重劃區等。不過業者統計，光是七期新市政中心、推出6案，半年成交量就逼近80億元，等於西屯區逼近6成交易都由七期「喊聲」！

在頂級住宅市場中「寶璽天讚」與「聯聚理安大廈」皆為睽違10年再現大坪數預售案，雙雙站上億元俱樂部，合計創下逾24億元銷售額。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔表示：「七期分為新市政中心、南七期、西七期，其中新市政中心總面積約108公頃，扣除46%的公共設施用地後，可開發建地僅約18萬坪，目前更剩不到10%的可用供給，且其中一半還將作為商業用途。」

黃盟翔說：「因此住宅產品的稀有性不僅造就創價空間，目前大坪數預售如寶璽、聯聚兩案作為七期近10年首見的大坪數預售案，總價門檻皆破億元，反映出品牌與規劃水準在高端市場中的決定性地位。」

▲在頂級住宅市場中「寶璽天讚」與「聯聚理安大廈」皆為睽違10年再現大坪數預售案，雙雙站上億元俱樂部。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，「寶璽天讚」為2025年上半年七期住宅預售案中成交總額最高者，更居中台灣億元級交易之冠，全案規劃100~130坪大坪數產品，總銷金額達140億元。截至6月底，銷售金額達14.61億元。

另外，聯聚建設「聯聚理安大廈」、「聯聚玉衡大廈」2案則雙雙突破均價百萬，為區域價格定錨。分別銷售9.12億元、11.16億元，2案就供給20.28億元銷量。據了解，聯聚建設將在第四季預計再推出第3棟商辦「聯聚中衡大廈」，坪數規劃60至130坪，總銷估200億元。

從聯聚布局商辦，進一步觀察七期的商辦市場，興富發集團推出的「市政壹號廣場」以彈性坪數切入市場，鎖定總部型與分散型雙重需求，上半年即創下25.53億元交易量奪冠，另外「允將TST台灣之鑽」同樣表現相當亮眼。

▲興富發集團推出的「市政壹號廣場」以彈性坪數切入市場，鎖定總部型與分散型雙重需求，上半年即創下25.53億元交易量奪冠。（圖／記者陳筱惠攝）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出：「當前市場受政策與資金面雙重壓力影響，買方趨於審慎，但七期是中台灣少數具備完整行政、商業與生活機能的地段，本身即屬『極端耐震區』，價格增幅穩定，受景氣波動的影響也較小。」

不過，未來七期還有大案準備推出，包含豐邑集團位於市政路、河南路口（惠民段118地號）約2500坪角地，將攜手香港鄭中設計事務所興建2棟45層樓高的住宅，總銷約400億元。

▲七期分為新市政中心、南七期、西七期，其中新市政中心總面積僅108公頃。（圖／記者陳筱惠攝）

另外同樣是豐邑集團，位於市政、惠中路口（惠國段174地號）3100坪角地，將規劃樓高53層、總面積約6萬坪的商辦與百貨商場，總投資預估逾550億元。

順天建設位於市政、惠中路口（惠國段80地號）角地，也有望進入評估開發階段，未來幾年新市政中心並不寂寞。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」