月世界土雞城吸饕客　4千坪養雞場開價2880萬賣

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲田寮月世界土雞城林立，有不少家知名土雞城老店，近期周邊有養雞場要出售。（翻攝自住商不動產官網）

記者張雅雲／高雄報導

田寮月世界土雞城林立，有不少家知名土雞城老店，近期周邊有養雞場要出售，地坪4034坪，開價2880萬元，強調現有養雞場設施，可立即投入經營，換算地價單坪7100元，專家表示，值錢的是養雞場牌照。

田寮月世界分布惡地、泥火山等豐富地理景觀，是高雄知名景點之一，除了地形，區內多家老牌土雞城，大大小小20幾家，各種風味讓人印象深刻，是田寮的代表性產業。

近期周邊有養雞場出售，根據銷售資料顯示，該養雞場可容納1.5萬隻雞且附設水電，地坪4034坪，擁有合法畜牧登記，規模完整、設備齊全，可立即投入經營，開價2880萬元，換算地價單坪7100元。

東昶璟房仲業務吳凱文表示，該區距離北高市區也要40分鐘車程，被劃分為非都市計畫區的「山坡地保育區」，並且其編定為「農牧用地」，周邊就是知名的景點月世界，當地買賣交易量不多。

買方多半具地緣關係或關係人交易，偏向封閉型生活圈，買家也較受限，土地行情依臨路條件、面寬，單坪約0.3~0.5萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲養雞場買家較受限，多為同行擴大養殖規模入手。（翻攝自住商不動產官網）

大家房屋岡山阿公店加盟店東吳庭輝表示，農牧用地具特定使用方式，價值相對建地便宜，田寮因地形起伏適合養雞，當地土雞相當出名。

不過該類物件買家也較受限，多為同行擴大養殖規模入手，少有一般買家會購入，且現代人環保意識抬頭，申請合法證照愈來愈嚴格，「最具價值的就是合法的畜牧場登記證。」

吳庭輝說：「現階段畜牧業的市場主流以自動化為主，舊式雞舍多陸續轉型升級為新式養殖場，未來轉手客群有限。」

關鍵字：田寮土雞城養雞場土地牌照

