墾丁老店頻收攤　知名運動品牌整棟9800萬也掛售

▲以往民眾到墾丁大街，最先看到麥當勞，堪稱大街最顯眼的地標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

以往民眾到墾丁大街，最先看到麥當勞，堪稱大街最顯眼的地標，不料2023年無預警停業後，空租至今，租金也從26萬元降到15萬元，大打6折，現在連隔壁Nike房東也整棟求售，開出9800萬元。信義房屋專家透露，墾丁觀光衰退，店家選擇經營的客群與定位更謹慎。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年撤出墾丁大街的知名品牌不止麥當勞，包括在地30年的台式牛排教父孫東寶搬到恆春鎮，主打美墨料理的「冒煙的喬」開店21年，2024年也驚傳熄燈，不少民眾都十分不捨，墾丁老店又少一間。

麥當勞2023年無預警停業後，空租至今，月租金也從2年前26萬元，降到15萬元，已經大打6折。據《591房屋交易網》銷售資料顯示，「冒煙的喬」大灣店則是邊租邊售，開價2.8億元、月租金50萬元。緊鄰的麥當勞的知名運動品牌Nike，根據《Google Maps》顯示，至少2019年就已開店，近期房東也釋出出售訊息，開價9800萬元整棟求售。

▲墾丁大街店面向來釋出量稀少，近5年墾丁路僅有2筆店面移轉紀錄。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介透露，墾丁近年關店潮與恆春半島觀光人潮大幅減少有相當大的關係，不少連鎖知名餐廳陸續結束在墾丁的店面，目前Nike仍有租約，預估月租金10~15萬元。

信義房屋光華一心店經理林政柏表示，墾丁大街店面向來釋出量稀少，近5年墾丁路僅有2筆店面移轉紀錄，多數屋主持有心態強，當成收租金雞母，交易不易。

物件 開價 坪數 現況 冒煙的喬 2.8億元 490.6坪 歇業，邊租邊售 Nike 9800萬元 106.89坪 營業中

▲墾丁出售店面。（ETtoday製表）

現階段墾丁大街店面地坪30~40坪，租金約落在10~15萬元；大街店面換算地價，單價約100~120萬元，巷內建物則在50~60萬元間，若有民宿經營潛力，價格可達50~70萬元。

林政柏分析，墾丁觀光人潮不如以往鼎盛，店家選擇經營的客群與定位更為謹慎，加上該區屬於非都市計畫區，土地買賣及開發門檻較高，且並非全年皆有穩定人潮，因此買方多屬置產型，並非短線投資。

林政柏說：「至於墾丁睽違25年來，首座全新度假飯店Hotel dùa Kenting近期開幕，雖為當地旅宿市場增添選擇，但對拉抬整體街區店面成交影響有限。」

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案

信義房屋更多相關新聞