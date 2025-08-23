ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

建案拚差異化搶買氣　籃球場羽球場搬進社區

▲▼ 建案籃球場 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲搭配健康意識提升，近期出現不少運動型公設規劃，包含少見的籃球場、羽球場都有。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房價漲幅高，隨著政策面影響，近1年預售屋買氣不佳，也讓不少中台灣建商從社區公設下手，搭配健康意識提升，近期出現不少運動型公設規劃，包含少見的籃球場、羽球場都有，也有不少建商以品牌為號昭舉辦大型戶外活動。

根據教育部體育署最新數據，目前台灣有高達82.9%的人口參與運動，規律運動者首次突破35.3%。然而，仍有超過3成民眾認為住家附近運動空間不足，也表示國人對運動的需求持續增長，讓住宅社區的公共設施也緊跟潮流不斷升級。

以台中14期新案舜元建設「舜元悟野」，除是洲際段首座千坪獨棟超高層住宅外，也主打「三球野奢宅」概念，350坪以上的動能場域，涵蓋半場籃球場、迷你足球場、標準羽球場及清水模會館，一樓更設有美式運動Bar及高爾夫模擬區。

▲▼ 運動型公設,建商推案,果嶺,撞球,籃球場 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲國人對運動的需求持續增長，讓住宅社區的公共設施也緊跟潮流不斷升級。（圖／記者陳筱惠攝）

舜元建設經理林龍文指出：「由於外部運動資源有限，許多家庭需額外花時間外出運動，一次將籃球、羽球、高爾夫等設施納入社區，也能貼近住戶生活需求。」

同樣落腳14期的陸府建設「織森」，社區內設有結合台灣原生蕨類的「蕨類遊樂園」，並規劃沉降階梯式高爾夫果嶺，讓住戶能在此野餐、露營或練習高爾夫。

聯聚建設子品牌理仁建設的「理仁泰舍」則以戶外玻璃屋設計，將健身房與品茗室結合，鄰接戶外籃球場，營造動靜皆宜的居住氛圍。

▲▼ 運動型公設,建商推案,果嶺,撞球,籃球場 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台灣有高達82.9%的人口參與運動，規律運動者首次突破35.3%。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，位於北屯的「豐邑太原YES」基地面積廣逾6000坪，規劃801戶住家，主打草丘遊戲區、兒童攀岩區、溜滑梯、陽光山丘、籃球場等運動設施。另外同集團14期、目前已經落架的個案「豐禾」，更規劃少有的室外羽球場。海線部分，指標案遠雄之星造鎮案系列，「遠雄之星8」就導入室內籃球場、溜冰場、高爾夫推桿區等設施。

此外，部分建商更將運動風氣延伸至社區外部。如雙橡園開發攜手中部知名健身品牌「優漾複合運動會館」，舉辦多場如「4117中央公園馬拉松」、「1920市政核心超慢跑」等大型戶外運動活動。國聚建設則在水湳中央公園特區推出「Cozy Runner Club 慵懶跑者聚樂部」路跑活動，成功吸引關注。

對此，住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析：「現今消費者購屋時，社區結合住戶生活型態的公共設施，逐漸成為核心賣點，尤其現況已自住客為大宗，運動休閒設施不僅提升住戶購屋意願，更擴大了銷售市場，促使建商在軟硬體規劃上持續創新進化。」

