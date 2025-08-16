信義豪宅「賣14年還有百億餘屋量」　上市建商踢鐵板

記者項瀚／台北報導

皇翔（2545）在豪宅市場大踢鐵板，信義區豪宅「皇翔御琚」已成為屋齡14年的「中古屋」，卻還有上百億元餘屋量，專家分析有3大滯銷關鍵原因，其中就包括品牌力不符頂級豪宅市場。不過，皇翔近年布局一般住宅大有斬獲，去年營收重返百億元創8年新高。

▲信義區豪宅「皇翔御琚」屋齡已達14年，卻還有百億元餘屋量。（圖／記者項瀚攝）

建商投入大量資金蓋房子，賣不掉是最痛苦的一件事，台北市信義計畫區就有一頂級豪宅社區「皇翔御琚」陷入滯銷窘境，該社區屋齡已達14年，成為所謂的「中古社區」，卻仍有多戶尚未賣出。

「皇翔御琚」由皇翔建設投資興建，據去年底皇翔（2545）法說會資料，還有多達126.5億元的餘屋量，而據實價登錄資訊，該社區從去年底至今，僅再出現3筆交易，總金額16.7億元，其中還有8.4億元是自家人皇翔總座廖宇祥買的，至今該豪宅還有多達110億元餘屋量。

房市專家陳泰源表示，「皇翔御琚」滯銷有4大原因，首先最大抗性是規劃實在太大，達190~290坪，已成為非主流的豪宅產品。另外，該社區過去曾發生鐵門夾死人的意外，對富豪買方而言也可能是抗性之一。

第三，皇翔建設雖為上市公司，頗具知名度，但其品牌力與一線豪宅品牌有落差。第四，當前台北市仍有許多豪宅成屋案，選擇性多，自然也讓銷售困難度增加。

可能也是因為在豪宅市場踢到大鐵板，皇翔之後的推案就未再見到頂級豪宅的規劃，目前在售指標個案像是萬華「ASTER ONE」甚至是走超小坪數的套房，最高成交單價破140萬元創區域新高。

「ASTER ONE」規劃小坪數，最高成交單價破140萬元創區域新高。（圖／記者項瀚攝）

皇翔採多元化土地開發模式，積極投入都更危老、捷運聯開案、公辦都更案，另外收益性不動產也開花結果，除了「皇翔又鼎大樓」，近來還多了「台汽北站」，該案出租率已達5成以上，全數出租的話每年可貢獻6~7億元租金。

攤開財報，去年皇翔營收123.9億元、年增161%，重回百億大關，並創下近8年來新高紀錄。稅後淨利為29.6億元、年增近298%，EPS（每股純益）則來到9.05元，獲利大幅成長主要來自總銷66億元的土城「皇翔MRT」完工入帳。

新推案方面，皇翔今年將推出中正區「皇翔柏悅」和「皇翔柏金」，總銷合計110億元。另外，永和區「大陳單元3」公辦都更也可能在今年推出，該案總銷估300億元，因此3大案合計達410億元。

