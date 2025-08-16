ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

信義豪宅「賣14年還有百億餘屋量」　上市建商踢鐵板

記者項瀚／台北報導

皇翔（2545）在豪宅市場大踢鐵板，信義區豪宅「皇翔御琚」已成為屋齡14年的「中古屋」，卻還有上百億元餘屋量，專家分析有3大滯銷關鍵原因，其中就包括品牌力不符頂級豪宅市場。不過，皇翔近年布局一般住宅大有斬獲，去年營收重返百億元創8年新高。

▲▼ 皇翔御琚 。（圖／記者項瀚攝）

▲信義區豪宅「皇翔御琚」屋齡已達14年，卻還有百億元餘屋量。（圖／記者項瀚攝）

建商投入大量資金蓋房子，賣不掉是最痛苦的一件事，台北市信義計畫區就有一頂級豪宅社區「皇翔御琚」陷入滯銷窘境，該社區屋齡已達14年，成為所謂的「中古社區」，卻仍有多戶尚未賣出。

「皇翔御琚」由皇翔建設投資興建，據去年底皇翔（2545）法說會資料，還有多達126.5億元的餘屋量，而據實價登錄資訊，該社區從去年底至今，僅再出現3筆交易，總金額16.7億元，其中還有8.4億元是自家人皇翔總座廖宇祥買的，至今該豪宅還有多達110億元餘屋量。

房市專家陳泰源表示，「皇翔御琚」滯銷有4大原因，首先最大抗性是規劃實在太大，達190~290坪，已成為非主流的豪宅產品。另外，該社區過去曾發生鐵門夾死人的意外，對富豪買方而言也可能是抗性之一。

第三，皇翔建設雖為上市公司，頗具知名度，但其品牌力與一線豪宅品牌有落差。第四，當前台北市仍有許多豪宅成屋案，選擇性多，自然也讓銷售困難度增加。

可能也是因為在豪宅市場踢到大鐵板，皇翔之後的推案就未再見到頂級豪宅的規劃，目前在售指標個案像是萬華「ASTER ONE」甚至是走超小坪數的套房，最高成交單價破140萬元創區域新高。

▲▼ 萬華,ASTER ONE 。（圖／記者項瀚攝）

「ASTER ONE」規劃小坪數，最高成交單價破140萬元創區域新高。（圖／記者項瀚攝）

皇翔採多元化土地開發模式，積極投入都更危老、捷運聯開案、公辦都更案，另外收益性不動產也開花結果，除了「皇翔又鼎大樓」，近來還多了「台汽北站」，該案出租率已達5成以上，全數出租的話每年可貢獻6~7億元租金。

攤開財報，去年皇翔營收123.9億元、年增161%，重回百億大關，並創下近8年來新高紀錄。稅後淨利為29.6億元、年增近298%，EPS（每股純益）則來到9.05元，獲利大幅成長主要來自總銷66億元的土城「皇翔MRT」完工入帳。

新推案方面，皇翔今年將推出中正區「皇翔柏悅」和「皇翔柏金」，總銷合計110億元。另外，永和區「大陳單元3」公辦都更也可能在今年推出，該案總銷估300億元，因此3大案合計達410億元。

皇翔獵地苦陷3大案　董娘幕後操盤「整合卡關地」

大台北地區土地寸土寸金，不論是素地開發、或是都更合建，都有一定難度。即便是曾列「營建五虎將」的皇翔建設（2545），都曾鬧出不少爭議，甚至有開發案卡關多年才露曙光。如中山站聯開案拖11年才確定分配比例、民權西路站旁遇上「33坪卡百億都更案」窘境、板橋光正街和國光路一帶的都更案，過去也曾與老軍醫余雲烈爆出糾紛。

1小時前

房價要崩了？王浩宇預言「快要看到7折」：不是恐怖，是世界末日

民進黨前桃園市議員王浩宇15日在臉書發文指出，台灣近期預售屋市場出現劇烈變化，部分縣市的銷售量甚至下滑高達89％，並推測快要可以看到7折的房價。

12小時前

中國房東「日本狂漲租金2倍」住戶反彈掀風波！律師揭背後法律差異

最近，日本媒體熱議外國資金湧入日本房地產。一名中國籍房東接手東京出租公寓後，打算將租金調高兩倍，引發社會輿論。專家認為，這與中日租屋法律觀念差異有關，日本的《借地借家法》保障房客權益，而中國沒有類似法律規範。

14小時前

皇普砸13億買下大雅在地20年超市　曝：租約剩2年

皇普（2628）今年迎來史上最大交屋潮，法人估完工案量達200億元。今（15日）公告以約13億元購入台中大雅「喜美超市大雅店」建物土地，在明年就符合危老資格，租約則是到2027年，這也是皇普前進台中的第三案。

14小時前

高盛：美房市下半年淪「全國經濟最弱環節」　受3大關鍵因素影響

高盛（Goldman Sachs）近日發布報告指出，美國房地產市場在2025年下半年將持續成為整體經濟表現中的「最弱一環」，受到高利率、供給不足與需求疲軟等多重因素拖累。該行預估，美國全年房價僅將上漲約3.2%，顯示市場動能依舊疲弱，部分地區甚至可能出現價格下跌情況。

15小時前

近雙捷預定地！「永富好室」動土了　2029完工

位於台中市太平區的「永富好室」社會住宅在6月27日舉行動土典禮，這也是中央在台中啟動的第11處社宅，全案由中央全額投資共9億8,450萬元，預計2029年完工後可提供160戶居住單元。

15小時前

「天然氣霸主」轉投資建設　首場大樓總銷17億

國內天然氣族群營收冠軍的欣雄天然氣集團，2020年成立百分百轉投資的欣雄建設，跨足房地產後，首場大樓位於台南永康即將完工，總銷17億元，總經理陳智豪用雙關語笑稱：「做瓦斯的(跨足房產)都不能漏氣。」

16小時前

裝潢公司將「游泳池爆改成辦公室」！網調侃：下班=上岸

近日，大陸四川省成都一家裝潢公司的「爆改辦公室」在網路上掀起熱議。原來是一名員工拍片透露，公司將大樓的游泳池池水抽乾，然後往裡頭擺放了辦公桌，就開始安排員工坐在游泳池裡面的「下沉式辦公室」上班。消息曝光引起網路熱議，還有人調侃這些員工「下班等於上岸」。

16小時前

自住買貴朋友笑盤子　「他等10年才賣出」還賠本！釣出苦主+1

在房價持續飆升的現代社會，買房對大多數人來說可能只是遙不可及的夢想，有房仲分享，客人在10年前買了一間房，當時是高點，每坪比附近行情多了10萬元，但是認為「自住沒差，喜歡就好」，沒想到後來房價狂跌，終於等到漲回原本的買價，也成功賣出了，「雖然售價打平，但其實是賠本離場。」

16小時前

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

