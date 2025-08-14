2380→2180萬！　仁武凶宅降價遭諷「日幣賣合理」

▲高雄市仁武區有透天雙車墅，在臉書以2180萬元開價求售。（示意圖／記者張雅雲攝）

高雄市仁武區有間透天雙車墅，因前租客燒炭自殺而成為凶宅，有網友在臉書以2180萬元開價求售，並強調「降價了！還有議價空間」，在網路上引發熱議，有網友建議「合理價2180萬日幣有機會3個月內賣出」。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案

臉書社團「我是凶宅！！買賣／法拍／投資／撿便宜」有網友發文表示，高雄市仁武區有間凶宅降價了，該物件位於仁武區，前租客在屋內燒炭輕生，事後屋主已請法師處理，屋齡18年，建坪達64.08坪，地坪32.64坪，並設有雙車位，開價2180萬元且仍有議價空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據銷售資料表示，該物件原本開價2380萬元，鄰近榮總、霞海及仁雄商圈，生活機能便利，周邊店家密集，且靠近國道十號及仁武交流道，可連接國道一號與高鐵左營站，聯外交通便利方便。

貼文一出，立即引發大批網友留言，直呼「這價格，比看到鬼還可怕」，甚至有人認為「價格比凶宅還兇」，有網友建議「合理價2180萬日幣有機會3個月內賣出」。不過，也有網友指出，仁武地段及坪數具一定吸引力，若價格再下修，或有機會吸引自住與投資客出手。

▲仁武靠近國道十號及仁武交流道，可連接國道一號與高鐵左營站。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，該區屬於八卦寮商圈，八德一路、京吉一路商家密集，生活機能發達，附近就是北屋重劃區，房價近年呈現穩定上揚態勢，新大樓成交價約落在28~32萬元。

以往仁武推案以透天為主，近年因地價上漲，新推案才轉為大樓，該區多為透天別墅，20年屋齡雙車庫透天因地坪大，總價約2000萬元上下，透天別墅單車位，總價約1600萬元，不過一般來說，凶宅會打6~7折，而且凶宅貸款難度高，是買方普遍顧慮的關鍵因素。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案