2380→2180萬！　仁武凶宅降價遭諷「日幣賣合理」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄市仁武區有透天雙車墅，在臉書以2180萬元開價求售。（示意圖／記者張雅雲攝）

高雄市仁武區有間透天雙車墅，因前租客燒炭自殺而成為凶宅，有網友在臉書以2180萬元開價求售，並強調「降價了！還有議價空間」，在網路上引發熱議，有網友建議「合理價2180萬日幣有機會3個月內賣出」。

臉書社團「我是凶宅！！買賣／法拍／投資／撿便宜」有網友發文表示，高雄市仁武區有間凶宅降價了，該物件位於仁武區，前租客在屋內燒炭輕生，事後屋主已請法師處理，屋齡18年，建坪達64.08坪，地坪32.64坪，並設有雙車位，開價2180萬元且仍有議價空間。

根據銷售資料表示，該物件原本開價2380萬元，鄰近榮總、霞海及仁雄商圈，生活機能便利，周邊店家密集，且靠近國道十號及仁武交流道，可連接國道一號與高鐵左營站，聯外交通便利方便。

貼文一出，立即引發大批網友留言，直呼「這價格，比看到鬼還可怕」，甚至有人認為「價格比凶宅還兇」，有網友建議「合理價2180萬日幣有機會3個月內賣出」。不過，也有網友指出，仁武地段及坪數具一定吸引力，若價格再下修，或有機會吸引自住與投資客出手。

▲▼高雄,高鐵,左營,高雄車站,黑暗期 。（圖／記者張雅雲攝）

▲仁武靠近國道十號及仁武交流道，可連接國道一號與高鐵左營站。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，該區屬於八卦寮商圈，八德一路、京吉一路商家密集，生活機能發達，附近就是北屋重劃區，房價近年呈現穩定上揚態勢，新大樓成交價約落在28~32萬元。

以往仁武推案以透天為主，近年因地價上漲，新推案才轉為大樓，該區多為透天別墅，20年屋齡雙車庫透天因地坪大，總價約2000萬元上下，透天別墅單車位，總價約1600萬元，不過一般來說，凶宅會打6~7折，而且凶宅貸款難度高，是買方普遍顧慮的關鍵因素。

西屯H1預售賣出137億　一類物件賣贏百坪豪宅

2025年上半年豪宅、豪辦的聚落西屯區，整體預售市場繳出137億元的銷售量，其中台中七期市政中心住宅與商辦6案，合計就貢獻近80億元成交量。其中銷冠王獎落微型商辦、興富發「市政壹號廣場」一案就佔了25.53億元。

5分鐘前

70年廢墟8600萬成交　新屋主曝開發進度

高雄新興區發展早，南海街有間70年老屋，周邊雜草密布，建物外觀斑駁老舊，空置多年外觀堪稱廢墟，近期開始圍起圍籬，實登顯示，該透天去年已成交，成交價為8600萬元。而新買家為匯安營造。信義房屋專家表示，今年老屋收購相較去年出現大幅減少。

1小時前

鐵粉相挺　富豪擲2.69億「整層收編」七期豪宅

在房市一片低迷之際，台中高價住宅市場卻展現出品牌韌性。近期七期豪宅社區「寶輝秋紅谷」再傳驚人交易，據實登顯示，一名「寶輝花園廣場」的住戶，直接以總價 2.69億元一次收下整層戶別，有趣的是賣方，也同樣是品牌粉絲，持有多戶「寶輝秋紅谷」。

2小時前

家戶購屋比降至1.4%　買氣重回房地合一時期　

去年9月央行打炒房措施效果顯著，代表房市買氣的「家戶購屋比」上半年降回2016年房地合一稅水準，僅1.4%，代表每百戶中僅有1.4戶買房。觀察六都，高雄買氣下降最明顯。

3小時前

新青安後求貸無門　台中建經協會：引民入局再屠殺

新青安本是政府美意，而政策在引發房屋搶購潮後，間接引發央行祭出打房政策，造成大批民眾「求貸無門」的狀況，而新青安貸款2026年7月底即將落日，台中市建築經營協會理事長楊志鵬則無奈表示：「引民入局再屠殺，會失去民心、失去天下。」

3小時前

高雄市仁武區有間透天雙車墅，因前租客燒炭自殺而成為凶宅，有網友在臉書以2180萬元開價求售，並強調「降價了！且有議價空間」，在網路上引發熱議，有網友建議「合理價2180萬日幣有機會3個月內賣出」。

4小時前

永和地標麥當勞「切割完成」　房東現身認降租

永和地標竹林路麥當勞撤出3年多，每月開45萬元招租無果，房東實施「切割術」，將把1~2樓、3~4樓切開。而透店格局、屋況翻新完工，現在1樓短租給特賣會，房東還是努力招租中，她坦言店面市場不如從前，整棟每月調降成38萬元。

6小時前

台積電帶動「科技園區金三角」　大咖建商卡位高雄新市鎮

AI 時代來臨，正加速改寫南台灣的產業版圖，南台灣要起飛了。「 ETtoday房勢前瞻講座」第二集邀請2位重量級來賓，淡江大學財務金融系教授聶建中以及國內代銷龍頭海悅機構海宇總經理周世凱，一同解析南台灣作為台灣的科技AI產業重鎮的原因，此外更解說該如何分析南台灣的房市，如何看待「南台灣矽谷」所帶來的房市效益與先機。

6小時前

18年凶宅成禁地　女老師誤住疑卡陰「上課中崩潰」

楊忠平殺害任女後，為了方便棄屍，萌生分屍的念頭，他拿出水果刀想肢解屍體，但因關節處切不斷，所以作罷，接著他將任女的左手掌放入鋁製湯鍋中烹煮，心想煮熟後應該比較容易肢解，但又嫌麻煩，最後決定放棄。折騰了一夜的楊，扯下自家窗簾，包裹滿是傷痕的屍體，放在陽台，轉身倒頭就睡，打算隔天深夜載往偏僻山區棄屍，沒料到還沒行動就被發現，最後狼狽遭逮。

8小時前

繼恆大後最大！華南城遭香港高院清盤　債務黑洞曝光

根據多家港媒消息，香港高等法院於11日對中國房地產開發商「華南城」頒布清盤令。從資產規模來看，這起事件是繼中國恆大之後，規模最大的中國房企破產清算案。華南城財報顯示，截至2024年底，公司總負債達港幣609億元（約合新台幣2319億元）。

18小時前

【快解體了...】楊柳颱風掀飛機車座墊！騎士路旁狼狽裝回

西屯H1預售賣出137億　一類..

70年廢墟8600萬成交　新屋..

鐵粉相挺　富豪擲2.69億「整..

家戶購屋比降至1.4%　買氣重..

新青安後求貸無門　台中建經協會..

永和地標麥當勞「切割完成」　房..

台積電帶動「科技園區金三角」　..

18年凶宅成禁地　女老師誤住疑..

深圳巨企也撐不住！華南城債務爆..

