家戶購屋比降至1.4%　買氣重回房地合一時期　

▲看屋,帶看,買房,房仲。（圖／記者項瀚攝）

▲代表房市買氣的「家戶購屋比」上半年降回2016年房地合一稅水準。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

去年9月央行打炒房措施效果顯著，代表房市買氣的「家戶購屋比」上半年降回2016年房地合一稅水準，僅1.4%，代表每百戶中僅有1.4戶買房。觀察六都，高雄買氣下降最明顯。

住商機構統計六都2025年上半年家戶購屋比僅1.4%，象徵每百戶中僅有1.4戶買房，平2016年以來最低紀錄。反觀2024年上半年時，家戶購屋比高達2.1%，平10年來最高紀錄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，去年上半年適逢新青安效應發酵，全台房市一片榮景，惟也引發央行推出第七波信用管制，加上限貸風波，買氣瞬間急凍，令家戶購屋比跌回2016年時水準，換言之，此波「金龍海嘯」打房效果已堪比房地合一稅上路。

▲▼ 。（表／住商整理）

▲六都歷年上半年家戶購屋比整理。（表／住商整理）

觀察六都，台北市上半年家戶購屋比達1.1%，為六都最低，與去年同期相比下滑0.3%；桃園市家戶購屋比雖仍為六都最高，但較去年仍下降0.6個百分點來到2.0%，平10年最低紀錄；而高雄市年減0.8%，下跌幅度為六都最高，並平10年來最低。

賴志昶表示：「高雄市去年有半導體產業進駐題材推升市場買氣，惟今年上半年在股市震盪、央行打房等情況之下，令投資與置產買盤明顯縮手，區域成交速度降溫不少。

至於桃園，賴志昶表示：「房價在近年連續上漲後，總價門檻提高，加上貸款環境不利，更使購屋族群轉趨保守，因此即便有重劃區與軌道經濟題材等活絡市場，家戶購屋比也創10年同期新低。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「去年919至今已過了快1年，利空有逐漸淡化，另外關稅政策也比較明朗，外在不確定性因素降低，預期Q4買氣也有望復甦，至少會比去年下半年、今年上半年好。」

關鍵字：買氣房市買房家戶購屋比住商信義房屋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

家戶購屋比降至1.4%　買氣重回房地合一時期　

