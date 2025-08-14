鐵粉相挺　富豪擲2.69億「整層收編」七期豪宅

▲據實登顯示「寶輝秋紅谷」中低樓層再現「整層收編」交易，總價高達2.69億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在房市一片低迷之際，台中高價住宅市場卻展現出品牌韌性。近期七期豪宅社區「寶輝秋紅谷」再傳驚人交易，據實登顯示，一名「寶輝花園廣場」的住戶，直接以總價 2.69億元一次收下整層戶別，有趣的是賣方，也同樣是品牌粉絲，持有多戶「寶輝秋紅谷」。

《地產詹哥老實說》EP270／台韓打房「全球最重」 他諷：不及格學生互抄答案

觀察此次景氣反轉，但台中高價住宅市場卻展現出品牌韌性，以七期預售案來說不少新案突破單價百萬元大關，中古市場品牌建商單價也不減反增，連周邊過去以「造鎮豪宅」著稱的「鄉林皇居」都在2025年出現成交單價47萬元交易，已經快追平最高成交單價49萬元。





▲周邊過去以「造鎮豪宅」著稱的「鄉林皇居」都在2025年出現成交單價47萬元交易，快追平前高。（圖／記者陳筱惠攝）

據實登顯示，「寶輝秋紅谷」中低樓層再現「整層收編」交易，該物件2門牌，權狀共計382.81坪，總價高達2.69億元，拆算單價落在76萬元，而買方則是為原本住在550公尺外、歌劇院第一排的「寶輝花園廣場」，顯見對寶輝情有獨鍾。

但實際上，對寶輝情有獨鍾的不只買方，連賣方都相當「鐵」，據了解，該名賣方不僅出售整層中低樓層，自己也還持有同社區中高樓層，實力相當深厚。

▼寶輝秋紅谷包層交易。



項目 交易細項 前屋主取得 總成交金額 2.69 億元 2.58億元 總坪數 382.81 坪 382.81 坪 平均每坪單價 76 萬 72.8 萬元 屋齡 9 年 6年

根據知情人士透露，該名買方為「鐵粉等級」的忠實客戶，過去就曾入手對其建材、格局與管理品質高度認同，這次趁市場觀望期果斷出手。

觀察近一年實價揭露，雖然台中預售與中古市場成交量明顯降溫，但七期指標豪宅的成交價格波動幅度不大。以「寶輝秋紅谷」來說，2025年成交就這2筆，以單價76萬元來說，比對去年單價87萬元，單坪仍有11萬元落差。

對此，七期房仲謝兒政表示：「目前大坪數豪宅推案相較目前市場相對稀有，上一筆交易坪數不像此次逼近400坪，加上社區又是具備指標的建物，即使市場氣氛轉冷，價格仍相對穩定。」

▲「寶輝秋紅谷」最新買方則是為原本住在550公尺外、歌劇院第一排的「寶輝花園廣場」的住戶。（圖／記者陳筱惠攝）

據悉，近期各式豪宅在銷售上，主力客群已瞄準過往各建設公司高端已購客，以產品具稀缺性、特殊性、售後服務等搶客，也就是說，即使市場氣氛轉冷，豪宅買氣縮但價格仍相對穩定。

