皇翔獵地苦陷3大案　董娘幕後操盤「整合卡關地」

記者項瀚／台北報導

大台北地區土地寸土寸金，不論是素地開發、或是都更合建，都有一定難度。即便是曾列「營建五虎將」的皇翔建設（2545），都曾鬧出不少爭議，甚至有開發案卡關多年才露曙光。如中山站聯開案拖11年才確定分配比例、民權西路站旁遇上「33坪卡百億都更案」窘境、板橋光正街和國光路一帶的都更案，過去也曾與老軍醫余雲烈爆出糾紛。

上市建商皇翔（2545）在雙北推出不少個案，多元的土地開發政策下，也鬧出過不少爭議、卡關多年的開發案。而皇翔的土地開發項目，有不少案件都是由董事長廖年吉的太太、集團董娘廖林淑花出馬，並以慶隆開發名義執行。

早在2008年，皇翔建設得標台北市中山捷運「捷二」聯開案，但該案陷入權利分配問題，皇翔在2015年完工商辦大樓，市府主張分配比例提高至78％、皇翔只能拿到22％，該案走入仲裁，最終雖然皇翔拿到原得標權配32%，但足足搞了11年才解套。

另外，民權西路站旁有一塊551坪土地，過去由和旺建設持有，2011年還跟大陸建設簽下合建契約，之後爆出和旺炒股案，該筆土地也被查封，2015年流入法拍，直到2017年9月廖林淑花現身法院，以慶隆開發名義，以23.88億元標下。

不過，慶隆開發得標後，發現產權複雜，開發困難，慶隆開發僅拿到520餘坪的土地產權移轉證明，其中3筆土地共33坪有地上權爭議，出現「33坪卡百億」說法，而33坪地上物屋主之一來頭不小，是「紐約飯店之王」的邁克森飯店集團總裁張善良。

事隔7年，皇翔才在今年1月公告，以33.17億元向慶隆開發取得這塊551坪土地，而價格比較高，除土地增值，還有慶隆開發也投入許多利息與整合成本，該案預計在今年請照，但產品規劃與推案時間尚未確認。

▲皇翔建設在民權西路站旁551坪土地被卡7年才搞定。（圖／ET資料照）

還有，2023年時有媒體報導，一位老軍醫余雲烈槓上廖林淑花，為了就是板橋車站附近2塊土地都更案糾紛，其中1塊就位於光正街、國光路口，面積超過2100坪。當時，皇翔回應，該案在司法訴訟程序中，不便表示意見。

然而，今年5月皇翔公告，向關係人慶隆開發取得「新北市板橋區民權段436地號等4筆土地都市更新案」，購入金額為14.6億元，規劃住宅，未來總銷規模達百億元，最快9月推案，而一查地號，正是過去發生糾紛的光正街、國光路口土地，雖然現在搞定了，但從爆出糾紛至今也過去了2年多時間。

皇翔3大案雖最終都走向成功開發，但不僅僅是花費一般都更整合的精力，在開發整合的過程中碰上許多「鬼故事」，對於強調週轉率的上市建商來說，想必不是希望見到、甚至是預料中的事，好在部分個案都是先以廖家自家人慶隆開發名義整合，個案成型後再轉給皇翔，這樣也較能與股東交代。

經查經濟部商業司，慶隆開發資本額6.4億元，董事長為廖羚君，也就是廖年吉的三女兒，所法人代表為富翔資產管理公司，資本額6億元，董事長為廖林淑花，持股將近一半。

而富翔資產管理公司的登記地，同時也登記了皇俊投資、維杰投資、維騰投資、皇銘實業等公司，也都是廖家人的投資公司，其中皇銘實業資本額最大，約達32億元，代表人一樣是廖林淑花，所法人代表皇吉投資大股東為廖年吉、第二大股東則為廖林淑花。

