科技人的理想生活圈！中都美食圈＋綠意生活圈「遠雄沐蘊」搶手入主

▲高雄的中都重劃區，是充滿人情味的美食天堂。（圖／取自影片，下同）

地產中心／綜合報導

在高壓的科技業工作環境中，許多工程師都在追求理想的生活圈，日常機能要便利完善，又要能讓心靈得到滋養，位於高雄的中都重劃區，不但有充滿人情味的美食天堂，也有便利的購物商圈，成為科技人眼中的夢幻居住地，深受高薪菁英新貴及高資產客層青睞。

▲多元的異國料理選擇，義式、韓式、越南菜應有盡有。

在傳統的中都老街裡有各種在地美食老店，隨時能來場美食巡禮，對於平日習慣快節奏用餐的科技人而言，假日能在這裡放慢腳步，品嚐一碗熱騰騰的牛肉麵，濃郁湯頭飄香，正是忙碌生活的療癒時光。然而中都重劃區的美食魅力不僅止於傳統市場，過個願景橋就到的美術館青海路商圈更是臥虎藏龍，連必比登推薦餐廳都有，平日需要排隊，假日更是一位難求，從貳哥食堂的經典台味，到賣塩順台菜的道地風味，再到多元的異國料理選擇，義式、韓式、越南菜應有盡有，甚至還有深夜日料滿足夜貓子的需求，對於工程師而言，這樣的生活圈配置堪稱完美。

▲中都重劃區的購物機能同樣出色。

除了美食優勢，中都重劃區的購物機能同樣出色，車程約10分鐘就到的義享天地提供吃喝玩樂一站式服務，讓忙碌的科技人能夠省心省力地解決日常需求，鄰近的漢神巨蛋更是購物愛好者的天堂，便利的機能配置讓人感到輕鬆自在，更令人期待的是，這一帶即將迎來富邦BOT開發案，未來有高級商辦、第三間漢神百貨，甚至還有水族館進駐，對於重視未來發展潛力的科技人來說，這樣的區域規劃如同「GPU等級的高效能生活地圖」！

▲中都重劃區除了生活機能便利，更擁有佔地3萬8千坪的中都濕地公園。

中都重劃區除了生活機能便利，更擁有佔地3萬8千坪的中都濕地公園，對於平常在電腦前工作10小時的科技人來說，閒暇時能在綠蔭下慢跑、散步，是難得的喘息機會，公園內經常可見親子同樂、情侶野餐的景象，與平日緊湊工作步調形成強烈對比，讓人能迅速從高壓工作模式切換到放鬆狀態，百年歷史的唐榮磚窯廠更為這個區域增添文化氣息，未來有望發展成文創園區，為居民提供更多休閒選擇，這種結合自然與人文的環境，正是追求工作生活平衡的科技人所嚮往的居住氛圍。

▲「遠雄沐蘊」距離中都美食商圈僅需約5分鐘車程，內部更令人驚艷！

位於這個優質生活圈核心的「遠雄沐蘊」，距離中都美食商圈僅需約5分鐘車程，完美結合了便利性與舒適性，建案以大棟距設計確保良好採光，並巧妙將自然綠意引入室內空間，讓住戶在家中也能享受陽光灑落的療癒感受。

▲「遠雄沐蘊」擁有大棟距，還將綠意引進屋內。

對於注重空間細節與設計邏輯的工程師而言，「遠雄沐蘊」的建築設計如同藝術品般精緻，同時兼顧綠意、文化與現代生活機能的居住環境，提供了下班後被自然包圍的真正平衡生活，讓即使長期面對程式工作的科技人，也能在此找到心靈的歸宿。

