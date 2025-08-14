ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中預售市場勉強「保2」 全年推案量估5千億元

▲▼ 樣品屋,小宅,資料照,帶看,預售屋,賞屋照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中預售屋市場2025年拚戶數供給「保二」作戰，全年推案總金額則估在5000億元左右，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中預售屋市場2025年拚「保二」作戰，根據台中市不動產開發公會市調資料顯示，2025年預售屋市場推案仍延續供給，累計至7月共計1萬2904戶、2903.7億元。市調委員會分析，全年推案總金額則估在5000億元左右，雖難破去年的5796億元紀錄，但動能穩定有撐。

根據台中市不動產開發公會市調資料，前6月已推出1萬1188戶、金額2547.9億元，7月再新增1760戶、金額329.8億元，公會說明，全年達到2萬戶目標「沒問題」，全年推案總金額則估在5000億元左右。

但根據數據顯示，自2019年以來，台中預售市場已連續6年推案戶數突破2萬戶，雖受金融政策與市場波動影響，年度間曾有小幅起伏，但長期趨勢仍呈上升，其中，去年推案金額達5796億元，推案戶數2萬4440戶，較2023年增加971億元，更創下歷年新高。

而今年前7個月推案總金額、進度已達全年預估值的58%，戶數則達64.5%，不過台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「全年保2萬戶的紀錄，可能得視9月央行理監事會議後，端看市場狀況而定。」

觀察推案區域分布，今年第二、三季推案仍集中在西屯、南屯與北屯3大熱區。西屯區包含勝美建設「勝美上安」、育堂建設「育堂序麗」。

▲▼ 樣品屋,小宅,資料照,帶看,預售屋,賞屋照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲觀察整體供給產品結構以2至3房為市場主流，少數純3房或3至4房產品，整體仍維持中小坪數規劃、力求降低總價門檻。（圖／記者陳筱惠攝）

南屯有磐鈺建設「樂樂璵里」、鉅陞開發「鉅陞藏賦」、國泰建設「國泰蒔萃」。北屯則有富宇建設「琚山境」、惠宇建設「惠宇和慕」、冠德建設「冠德裕毛屋」等案。此外，太平、東區、大里等區雖量體不大，但仍有由鉅建設「由鉅敘真」、聯發廣告「璞翫寓所」、睦唐建設「大隱德芳」等案陸續進場。

觀察整體產品結構以2至3房為市場主流，少數純3房或3至4房產品，整體仍維持中小坪數規劃、力求降低總價門檻。白洪章認為：「未來在重劃區中有更多純兩房個案將推出，坪數也將從過去28~30坪的規格再下修至25~28坪，尤其50億元以上的大案目前心態是『能延就延』。」

市調委員指出：「2025是高檔盤整年，不會爆量，但因土建融的原因，供給步調穩定，且下半年仍有大型案釋出，坪數變小後戶數增加，加上推案動能有撐、預料可達成『保二』並守住5千億元的金額水準。」

