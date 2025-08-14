台灣金聯子公司再出手　市價83折搶下蛋黃區小宅

▲高雄蛋黃區大樓8樓有住戶因清償票款強制執行，該戶14日進行二拍，吸引2組人馬搶標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣冷，還是有民眾到法拍市場撿便宜。高雄蛋黃區大樓8樓有住戶因清償票款強制執行，該戶14日進行二拍，吸引2組人馬搶標，最後加價82萬元，由台灣金聯子公司力興資產以850萬元得標，換算約市價83折。

該物件是高雄知名住宅大樓，位於高雄市苓雅區七賢一路「大悦」8樓，屋齡7年，坪數28.75坪，底價768萬元，根據法院公告，該案債務人因因清償票款強制執行，14日進行二拍，共吸引2組人馬投標，最後由力興資產加價82萬元，以850萬元得標，溢價10%，換算單價29.57萬元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，力興資產為法拍常客，也是台灣金聯100%投資之子公司，主要經營不良債權收購及處置、承受後不動產管理處置業務，今年已在高雄標下7筆物件，該戶之後不排除將出現在金聯的平價宅再度銷售。

▲七賢一路屬於南高蛋黃區，民族路、七賢路原本就是高雄的主幹道，沿線商家林立。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，七賢一路屬於南高蛋黃區，民族路、七賢路原本就是高雄的主幹道，沿線商家林立，生活機能發達，沿民族路興建的捷運黃線已動工，目前有的捷運橘線信義國小站走路約5分鐘可到，雙捷運優勢加上開車約10分鐘可到國道1號中正交流道，聯外交通也相當便利。

由於七賢路與民族路都屬於成熟商圈，周邊既有住宅區提供穩定客源，也有中正路的商辦大樓可帶來上班族人潮，不論是收租還是自住都很適宜。

鄭啟峯表示，該社區因屋齡相對較新，今年成交均價為35.6萬元，以該成交價29.57萬元來看，約市價83折，已低於區域行情。而區域有不少屋齡30~40年大樓，單價約24~30萬元，因地段精華也有不少置產客入手。

