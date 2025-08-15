皇普砸13億買下大雅在地20年超市　曝：租約剩2年

▲皇普（2628）以約13億元購入台中大雅「喜美超市大雅店」建物土地。（圖／翻攝自Google maps）

記者項瀚／台中報導

皇普（2628）今年迎來史上最大交屋潮，法人估完工案量達200億元。今（15日）公告以約13億元購入台中大雅「喜美超市大雅店」建物土地，在明年就符合危老資格，租約則是到2027年，這也是皇普前進台中的第三案。

皇普（2628）今（15日）公告，取得台中大雅區三和段1003地號土地及地上物，土地面積1062坪、總金額12.7億元，單價119.6萬元；建物面積199.6坪、總金額250萬元，合計整筆交易共約13億元。

經查地號，該筆交易就位於大雅區神林南路巷子上的「喜美超市大雅店」，據喜美超市官網顯示，該店於2001~2005年間開設，目前則還在營業中。

皇普發言人許連晉表示，「喜美超市大雅店」表定租約是到2027年底，以公司的立場當然是希望盡快開發，不排除提前租約，但由於該建物目前屋齡29年，最快也要到明年才符合危老資格，還要申請掛照等等，最快開工時間也是明年後年了。

許連晉表示，相當看好這塊基地的潛力，未來將開發為住宅建案，但目前尚未定案產品規劃、價格、總銷。

事實上，這將是皇普在台中的第三案，第一案是總銷百億元的「皇普莊園」，銷售反應佳，在今年完工入帳；第二案是位於14期重劃區的合建案，已在今年動工，但尚未推出。





▲大雅舊市區新案供給稀缺，換屋動能強。（圖／記者陳筱惠攝）

在地房仲、東森房屋大雅中清加盟店李家承表示，「喜美超市大雅店」位於大雅舊市區，商圈生活機能不錯，周圍以中古透天、大樓為主，新案供給稀缺，換屋需求性高，30年大樓成交單價行情約20~25萬元、10年內大樓則落在35~40萬元，而新推案絕對是在4字頭以上。

