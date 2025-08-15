「天然氣霸主」轉投資建設　首場大樓總銷17億

▲國內天然氣族群營收冠軍的欣雄天然氣集團，2020年成立百分百轉投資的欣雄建設，跨足房地產，首場大樓位於台南永大生活圈。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

國內天然氣族群營收冠軍的欣雄天然氣集團，2020年成立百分百轉投資的欣雄建設，跨足房地產後，首場大樓位於台南永康即將完工，總銷17億元，總經理陳智豪用雙關語笑稱：「做瓦斯的(跨足房產)都不能漏氣。」

建築產業鏈轉型為建商的例子不少，南部之前不少代銷業者跨界建商後攻城掠地，成立清景麟、興連城等建設品牌，也有在高雄經營鋼鐵廠40年歷史的鋼鐵業者，成立的高盈建設。如今，南台灣過去專注天然氣的業者，也跨界成為建商。

1986年成立的欣雄天然氣，去年是國內天然氣族群營收冠軍，也是南部主要的天然氣供應商，欣雄天然氣集團2020年轉投資成立欣雄建設，從瓦斯延伸至建築領域，目前鎖定台南推案。

欣雄建設在台南南區有「敦品III」透天建案，成交價落在2380~2925萬元，還在銷售中。而首場大樓案「時代至上」位於永康，規劃24~60坪、2~4房，總銷17億元。

▲欣雄建設首場大樓7月開賣，開價4字初頭，總銷17億元，15日舉行上樑。（圖／記者張雅雲攝）

欣雄建設總經理陳智豪指出，從瓦斯轉到建設，同樣都不能「漏氣」，首場大樓7月開賣，開價4字初頭，實登尚未揭露，目前推案以台南為主，高雄則持續獵地，接下來在高鐵特區還有逾3000坪基地，將採分期開發。

而欣雄雖是瓦斯起家，該案95戶，2房6戶配備IH爐，代銷透露，2房廚房為開放式空間，因此採用IH爐設計，至於3~4房均採明火，配有瓦斯管線。

湘澂國際總經理謝宗澂表示，該案位於永康的永大生活圈，區域鄰近永康工業區與多所學校、公園，該區生活機能完善，自住客佔比高，投資客比例極低，買方多為科技業與傳產上班族，加上新案不多，仍能吸引剛需客戶。

