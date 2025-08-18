ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

渣打中壢環北分行1.6億易主　花蓮投資大咖再出手

▲▼ 桃園中壢 。（圖／記者項瀚攝）

▲渣打銀行中壢環北分行撤出，整棟由花蓮投資大咖以1.6億元買下。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

過去2年內，桃園3棟渣打銀行相繼賣出，買方包括南桃園最大醫療體系的天成生醫、桃園中醫霸主風澤中醫、在花蓮經營飯店的投資大咖周智慧。最新實價揭露，桃園又有渣打分行賣了，中壢環北分行以1.6億元交易，該分行已歇業、閒置中，買方一樣是周智慧。

過去《ETtoday新聞雲》報導，近2年桃園就出現3棟渣打銀行分行出售，其中2家已撤出歇業，龍岡分行以1.03億元由「天成生醫公司」買下，原中壢分行整棟以1.66億元由「玉秀公司」買下，另外一棟還在營業的八德分行以2.4億元由「風澤中醫」買下。

近期實登揭露，桃園又出現1棟渣打銀行交易，中壢環北分行整棟以約1.6億元交易，目前已歇業，並暫無新租客進駐，權狀含8車位共414坪。

經查謄本，本次買方與2年前買下原中壢分行的「玉秀公司」為同一組人，本次交易買方登記為「國廣興實業公司」，負責人為周智慧，坐擁花蓮阿思瑪麗景大飯店、花蓮國廣興大飯店，過去出手置產過許多收益型不動產，包括豐原家樂福、台中享溫馨等等。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲近2年桃園4棟渣打銀行分行陸續交易。（表／記者項瀚製）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「本次買方為著名置產投資人，過去購置不動產大多帶有租約，如豐原家樂福、台中享溫馨，而本次交易的渣打銀行舊址具再開發潛力，但目前屋齡僅28年，中短期可能還是會朝出租規劃。」

邱鼎峯分析：「該區比較沒有商辦聚集性及承租需求，以面積300多坪來說，規劃旅館空間也太小，若出租給診所使用是比較有機會的選項。」

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業表示：「該物件位於環北路，為主中壢主要幹道，商圈熱鬧，斜對面就是中壢區公所，鄰近SOGO和機捷A21站，地段條件佳，整合鄰地規劃住宅推案，相信會賣得不錯，以現在行情來看，新案單價可達6字頭。」

至於本次交易的成交價格，廖壽業指出：「區域中古大樓單價行情約在3字頭，本次交易平均建物單價約38萬元，加上還有整棟的145坪的住宅區土地價值，算是買得漂亮。」

關鍵字：桃園中壢渣打銀行分行周智慧花蓮顥天國際邱鼎峯東森房屋廖壽業

渣打中壢環北分行1.6億易主　花蓮投資大咖再出手

【老爸口是心非】女兒送紅包　他嘴上說不要卻藏不住內心的喜悅～

