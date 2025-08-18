中鼎Q2轉虧為盈　新簽約工程86%在台灣

▲今（18日）中鼎召開法說會，提到下半年陸續還有多個大型工程有望決標，為業務帶來斬獲。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

中鼎（9933）在美國所承攬的BKRF工程，在4月爆發196.04億元呆帳風波，但日前工程其業主母公司GCEH重整計畫生效，Q2中鼎也不用再增列預期信用減損損失。今（18日）中鼎召開法說會，提到下半年陸續還有多個大型工程有望決標，為業務帶來斬獲。

國內最大統包工程承攬商中鼎（9933）4月代子公司CTCI Americas,Inc.（CTCIA）公告，所承攬的BKRF工程，其業主BKRF母公司Global Clean Energy Holdings,Inc（GCEH），依美國相關規定聲請重整。

簡單來說，就是中鼎幫該公司興建煉油廠後，196.04億元工程款項收不回，當時消息一出，中鼎股價仍連吞4天跌停，觀察Q1中鼎財報，由於提列損失約31億元，致使EPS（每股純益）為-1.52元。

但日前迎來轉機，本月12日中鼎召開重訊記者會，宣布GCEH於美國時間 2025年8月11日公告重整計畫生效，財務方面，Q2則不須再增列預期信用減損損失。

觀察中鼎Q2財報，轉虧為盈，Q2營收308.3億元，稅後純益為6.06億元。不過以上半年來看，營收464.48億元、年減22.7％，稅後虧損9.63億元，較去年同期稅後純益10.7億元大幅衰退，EPS為-1.2元，還是虧損。





▲今年截自7月，中鼎新簽約額達392億元，台灣占比達86%。（圖／翻攝自中鼎法說會）

今年截自7月，中鼎新簽約額達392億元，台灣占比達86%，產業別方面最大宗的分別是天然氣（30%）、交通（24%）、煉油石化（22%），都達到而在建工程量達3140億元。

截止7月，中鼎營收達530億元，台灣占56%、中東占17%、印度占10%，產業別方面主要來自煉油石化20%、水資源及環境20%。

針對美國所承攬的BKRF工程，在4月爆發196.04億元呆帳風波。中鼎強調：「持續監督GEH營運狀況，協助其獲利，為GEH與債務人創造雙贏。」

此外，中鼎也提到業務斬獲，「7月得標台塑石化雲林麥寮液化天然氣接收站興建統包工程、8月得標中油洲際碼頭接收站天然氣氣化設備統包工程，下半年陸續還有多個大型工程有望決標，為我們業務帶來斬獲。」

