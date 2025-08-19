「租屋蟑螂」再現　屋主倒貼7萬崩潰：冰箱都是蛆！

▲租客欠租、放任電瓦斯被拆表，退租後屋況慘如廢墟，近年房東「遇人不淑」的案例層出不窮。（圖／投訴人提供）

記者陳筱惠／台中報導

租客欠租、放任電瓦斯被拆表，退租後屋況慘如廢墟，近年房東「遇人不淑」的案例層出不窮。台中南區一名房東就親身經歷了一場「租屋噩夢」，租客從入住後繳租不穩、積欠水電瓦斯費，最後甚至把房子搞得宛如廢墟，退租後留下滿室垃圾與蟑螂，讓房東氣到頭痛直呼：「買了千萬房子租給人，結果還要倒貼！」

房東Ｌ男指出：「該組房客在去年8月簽約，租金每月3萬元（含管理費、車位），室內約37坪、4房全配傢俱家電。當初承租時，租客還提供良民證與工作證明，對方表示在中興大學附近開豬排咖哩店，看似身分單純，也才20幾歲，打扮光鮮亮麗，由於為合租，契約上登記了3人，實際卻常有10多人出入，管理室甚至反映屋內疑似成為聚賭場所。」

房東表示，租客從2月起更不再繳交水電瓦斯費，多次催繳均以拖待變，直到6月才因電表、瓦斯表面臨被拆聯繫上，租客仍置之不理。「每個月都要打電話跟他們要錢，真的非常誇張！」房東氣憤地說。

第11個月，租客終於交還房屋，但狀況讓房東傻眼。代管公司進入驗收時發現，屋內堆滿垃圾、菸蒂、吐口水痕跡，冰箱內滿是腐敗食物，滿滿的蛆，環境惡臭不堪，磁磚還有燒焦痕跡，四處可見蟑螂、螞蟻橫行，與交屋時的乾淨消毒完全判若兩屋。

▲代管公司進入驗收時發現，屋內堆滿垃圾、菸蒂、吐口水痕跡。（圖／投訴人提供）

「我們花了14萬元才把房子恢復基本樣貌，扣掉押金後，卻還有超過7萬元損失收不回來。」房東指出，租客不僅避不見面，還曾以「二手冰箱抵回復」為藉口拖延，最後連這個承諾都跳票。

由於協調無果，房東已經計劃報警備案並提出民事求償，追討約7萬6千元損失。他強調：「即便對方可能無力賠償，也要留下法律紀錄，「讓這些租屋蟑螂未來租房、就業都會受影響，至少別再害別人。」





▲房東花了14萬元才把房子恢復基本樣貌，扣掉押金後，卻還有超過7萬元損失收不回來。（圖／投訴人提供）

對此，21世紀不動產資深經理沈政興提醒：「房東出租前除了查驗良民證與工作證明，也應多方確認租客背景，並定期關心用電、用水情況，若發現有異常人流或長期欠費，應及早處理，避免淪為『被倒貼』的受害者。」

