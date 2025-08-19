7月房地合一稅收創今年新高　信義：不代表房市轉熱





▲7月個人房地合一稅收58.2億元，雖然年減2成，但創今年單月新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

7月個人房地合一稅收58.2億元，雖然年減2成，但創今年單月新高。信義房屋專家表示，7月市況並沒有明顯優於上半年，不能解釋成房市好轉，只能說新北是有「大砲」出現。

根據財政部最新統計顯示，7月全國個人房地合一稅收達58.2億元，創下今年單月新高，但相較去年同期仍減少 20%。

觀察各縣市表現，新北市呈現大幅成長，7月稅收達20.5億元，年增60%，推估可能是有個人的大額房產交易帶動，其餘都會區的稅收走勢一致，呈現年減表現。

▲個人房地合一稅收變化。（表／信義提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「7月市況並沒有比上半年市況還好，房地合一稅收創今年新高，無法解讀成房市轉熱，只能說新北有大砲出現。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「房地合一稅要一瞬間衝高那麼多，基本上就是靠大宗的土地、商用不動產交易，而新北在這部分市場狀況維持的相對穩地，持續都能見到開發商的投資。」

曾敬德補充：「觀察個人房地合一稅收比例最高的，還是持有滿5年適用20%的屋主，一方面跳下一個稅率的時間長且降幅有限，另外持有滿5年也是這波段房價漲幅最高的時候。」

另外，曾敬德表示：「2016年後買進未來出售適用房地合一稅的屋主數量每年都快速增加，加上2020疫情後房價大漲，帶動房地合一稅收大幅增加，因此雖房地合一稅收即使沒有去年千億元的高峰水準，但相對減幅也不比市場交易衰退幅度大。」

