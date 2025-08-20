上半年解約件達去年7成　3區量體衝高

▲2025年上半年，全台預售屋解約案件累計達1339件，已經達到2024年全年總數1851件的7成以上，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

2025年上半年，全台預售屋解約案件累計達1339件，已經達到2024年全年總數1851件的7成以上。在六都之中，台中市、桃園市、高雄市名列前三，顯示過去房價快速上漲的地區，市場修正壓力劇增，信義房屋專家認為，若與過去的成交總件數相比，這波解約比例仍低於2％，屬於相對有限的範圍。

統計顯示，2024年解約件數約1851件，其中數量最高的是高雄市的340件，桃園市也有291件，台中市則是252件，今年上半年解約數量較多的也是這三個房市熱區，台中市解約231件，有機會超過去年的252件，桃園市219件，高雄市則是190件。

2025年上半年，全台預售屋解約案件累計達1339件，已經達到2024年全年總數1851件的7成以上。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出：「房價飆升的熱區受到的壓力最大，特別是那些在景氣高點入場的購屋族，感受會更加明顯。」

然而，解約對買方來說損失不小，可能會面臨已繳款項無法取回的情況，因此多數人仍會選擇完成交屋。但預售市場自央行第七波管制後，景氣明顯轉淡，2024年上半年，預售屋單月交易量一度有1.4萬戶，如今已跌破4千件。房價漲幅過快、供給量大的地區，買方壓力也較為明顯。

▲在限制貸款嚴峻、交屋潮將至下，業者認為，除了消費者外，未來有狀況的建商也會越來越多示意圖。（圖／資料照）

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「連續4個月解約件數雖然都破百件，以台中來說這半年加起來預售屋銷況都沒有過去一個月多，在限制貸款嚴峻、交屋潮將至下，除了消費者外，未來有狀況的建商也會越來越多，當排隊變排擠時，消費者信心無法谷底翻身，買氣、解約的情況會越來越嚴峻。」

