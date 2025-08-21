台南東區最貴店面！　15年7-11門市換建商當房東

▲近期實登揭露，台南東區7-11慶東門市以1.3億元出售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

市區精華地愈來愈少，建商想要獵地變得很不容易，近期實登揭露，台南東區7-ELEVEN慶東門市以1.3億元出售，換算地價達76.88萬元，為今年東區最貴店面。據了解，為在地建商將億建設入手。該公司透露，暫無開發計畫。

▲該基地共有3間店面，目前店面均正常營業中。（圖／記者張雅雲攝）

7-ELEVEN慶東門市位於青年路，《Google Maps》顯示，在當地營業至少15年，不少在地人是從小買到大，據實價揭露，4月以總價1.3億元轉手，成為今年東區最貴店面。

該店屋齡41年，為地上1樓鐵皮屋透天，地坪169.1坪，土地使用分區為住宅區，並備註有「未登記建物」，以地價換算，單價為76.87萬元。

▲青年路商家林立，生活機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

經查，買方為台南在地建商將億建設，記者致電該公司詢問後續規劃，該公司透露，目前店面均持續出租中，短期暫無開發計畫。而基地上共有3間店面，臨慶東街各有1間餐廳以及美髮業，根據租賃實登顯示，月租金合計約27.7萬元，租期則未公布，目前店面均正常營業中，換算投報率也有2.5%。

住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，該店位於東區精華地段，青年路商家林立，生活機能發達，緊鄰台南鐵路地下化範圍，周邊學校、商圈機能完整，也有足夠消費力，店面空租率不高。

台南東區今年最貴店面 東區青年路 成交價 1.3億元 地坪 169.1坪 現況 3店面，出租中 買家 將億建設 區域地價行情 80~100萬元／坪

▲台南東區今年最貴店面小檔案。（ETtoday製表）

該區土地行情普遍落在單坪80~100萬元區間，雖然總價高，但以地價76.8萬元來估算，算是略低區域行情，由於該筆土地位置為角地，不論是養地先收租，或之後改建，都兼具未來開發潛力，

林祺博說：「東區為台南傳統蛋黃區，素地稀缺，若順利開發，未來新建案單價開出5字頭並非難事。」

