一口氣降價4100萬！　房東鐵了心棄年收800萬金雞母

記者陳筱惠／台中報導

位於勤美誠品商圈、草悟道旁的公益商圈的「廣福通商大樓」1、2樓4間連棟樓店，大牌連鎖店進駐，早在2021年以3.99億元高價求售，雖然年收達800萬元，但經過5年市場考驗，屋主再度低調釋出，開價調整為3.58億元，信義房屋專家認為，高總價市場仍受到考驗。

「廣福通商大樓」1、2樓4間連棟樓店，承租戶為新東陽、寶島眼鏡、星野集團、義美食品，皆是穩定老牌知名店家，早在2021年以3.99億元高價求售，曾被視為公益路最具代表性的金店面物件之一。不過，經過5年市場考驗，屋主近期再度低調釋出，開價調整為3.58億元，一口氣降價4100萬元，等同「少一戶豪宅價差」。

據了解，4間店面合計權狀坪數約440坪，每月租金約65萬元、年收近800萬元，以目前3.58億元來換算投報率有2%左右，屬於典型「帶租約金雞母」產品。

儘管如此，店面求售多年卻始終未成交。信義房屋公益忠明店副店長曾志凱表示：「該店面非傳統透店，而是樓店，買家仍會考量耐用年限、總價高昂與資金門檻等因素，加上目前市場普遍資金趨緊，導致買氣有限。」

觀察市場反應，屋主從3.99億元下修至3.58億元，雖然降幅約4000萬元，看似僅1成不到，但在高價商用不動產市場中已是明顯讓步。曾志凱說：「公益路還是台中企業的兵家必爭戰區，但商圈近期出現換手、移轉、汰換潮，大型店面要創造出新的品牌知名度，還是首選公益商圈，未來若有投資法人或大型自用買家出手，該案仍具成交機會。」

▼ 公益商圈近期洗牌一覽表。

標的名稱 樓層/店數 地點 坪數 承租戶 目前狀態 價格 每月租金 廣福通商大樓 1、2樓4間連棟樓店 公益商圈 約440坪 新東陽、寶島眼鏡、星野集團、義美食品 求售 待售3.58億元 65萬元 大型樓店一樓 1樓 公益商圈 約240坪 原gogoro公益店 招租 待租38萬元 38萬元 美食戰區轉角店面 1、2樓 公益商圈 約134坪 UNCLE-K 馬鈴薯排骨火鍋 新品牌進駐 - 約30萬元

觀察公益路上的租售情況，就在「廣福通商大樓」1、2樓4間連棟樓店對面，原為gogoro的大型樓店一樓，也正在以38萬元招租中，另外，美食戰區的轉角，原為王品旗下的燒肉店，也掛上新招牌將迎來韓國馬鈴薯排骨火鍋餐廳。

▲公益路美食戰區的轉角，原為王品旗下的燒肉店，也掛上新招牌將迎來韓國馬鈴薯排骨火鍋餐廳。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，周邊甜點店老闆娘梁小姐也透露：「近期不論通膨壓力讓大眾生活成本增加、家庭外食次數下降，餐飲業首當其衝。加上人力基本工資連年調漲，人力短缺演變成『招不到人也留不住人』，所有開店成本都提升不少，連電費都變成大魔王，即便有盈餘也不會有展店計畫。」

