「鑽石級粉絲」1.47億免貸款　台中現第7筆億元交易

▲「聯聚瑞和大廈」位於市政北七路，正對秋紅谷公園，樓高43層，是中台灣最高豪宅大樓。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年房市買氣普遍降溫，但根據最新實價登錄揭露，上半年台中有7筆億元豪宅成屋交易，近期揭露「聯聚瑞和大廈」中樓層以總價1.47億元成交，買方全現金、無貸款方式一次付清，更特別的是，他本來就是聯聚其他社區的住戶，被形容為「鑽石級粉絲」。

「聯聚瑞和大廈」位於市政北七路，正對秋紅谷公園，樓高43層，是中台灣最高豪宅大樓，坪數規劃165、330坪，被稱為七期豪宅頂級藏品。1月該社區17樓戶曾以1.51億元成交、單坪79.24萬元，也是2025年首筆破億豪宅交易，如今再度傳出14樓戶1.47億元成交、單坪76.84萬元，雖未再創價，但2筆交易都由實力雄厚的自然人現金入手。

進一步盤點上半年7筆億元豪宅交易，分布相當集中，「聯聚瑞和大廈」有2戶、「寶輝秋紅谷」2戶、「聯聚信義」2戶，另有「宏銓入深林」1戶。可見豪宅市場買盤雖縮，但交易清單幾乎被少數豪宅品牌包辦，買方多為「一買再買」的忠實客群，寶輝、聯聚的鐵粉效應再度發威。

可以發現，特別是聯聚、寶輝兩大建商，不只品牌力強，更吸引「一買再買」的忠實客群。像這次「聯聚瑞和大廈」的買方，早已持有一戶，這次再加碼入手，正好呼應市場流傳的「豪宅客一旦認定品牌，就會從一戶變兩戶，甚至買進不同社區」的現象。

住商不動產中區協理賴萬分析：「這類高資產族群對品牌的忠誠度非常明確，通常不是『隨便找房子』的模式，而是針對建商品牌下單。寶輝建設2025年成交的新交易，就是『花園廣場』住戶再買『秋紅谷』案例。」

另外，聯聚建設即將攜手義大利國際建築團隊 ACPV ARCHITECTS ，規劃於第四季推出全新商辦地標「聯聚中衡大廈」。也以具國際視野的買家創造「獨特」、「稀有」為賣點。

▲「與一般購屋族不同，豪宅買方大多不需依賴貸款，資金運用相對靈活。對這些買方而言，買房並非短線獲利工具，而是一種長期的資產配置方式。（圖／記者陳筱惠攝）

群義房屋文華甘心店協理温峻豪表示：「近期國內外景氣不確定因素增加，但高資產族群仍傾向將資金停泊在不動產市場，特別是豪宅、豪辦產品，雖然變現率相對不高，但在保值與資產配置上仍具吸引力。」

温峻豪補充：「與一般購屋族不同，豪宅買方大多不需依賴貸款，資金運用相對靈活。未來若需要變現，房屋本身仍可透過貸款等方式釋放資金，不會像其他高風險投資標的，必須等待市場承接。」

