高捷O9站總投資破200億　在地：「未來價」才能得標

▲高市捷運局24日再辦理O9站聯合開發案B、C基地公告招商，吸引近30家投資團隊參與。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄捷運橘線苓雅運動園區O9站A基地聯合開發案，4月由聯上實業（4113）和美力營造團隊，獲評選為最優申請人，高市捷運局24日再辦理B、C基地公告招商，吸引近30家投資團隊參與。專家表示，「未來價」才能得標，但要房價走揚才能獲利，影響建商投標意願。

高雄市捷運局表示，O9站周邊用地2022年完成都市計畫變更，將體育場用地轉為捷運區開發區，25日舉辦B、C 基地捷運聯合開發案高雄招商說明會，共吸引達麗、聯上、欣巴巴事業、隆大營建等30多家團隊參加。

高雄市副市長林欽榮指出，該案建蔽率70%、容積率630%，使用項目比照一般商業區，並可享有開放空間獎勵20%。投資人可規劃商業、辦公或住宅等多元設施，帶動區域發展，盼藉此引入商辦、住宅及休閒機能，將O9站周邊塑造成結合運動、商業與生活的創意街區，打造全台首件運動園區開發案。

林欽榮說：「2022年有聯合開發機制以來，短短2~3年間已推動13個大型聯合開發及公辦都更案，目前已完成簽約的有9案，另有3案正在公告招商，累計可望為市府帶來563億元的收益。這筆龐大資金將成為高雄捷運黃線、紅線及紅線延伸等重大建設的重要財源。」

▲A基地聯合開發案，4月由聯上實業和美力營造團隊，獲評選為最優申請人，B、C基地招商中。（圖／記者張雅雲攝）

O9站開發案B基地面積1436坪，開發量體約1.63萬坪，預估投資36.9億元；C基地面積3131坪，開發量體約3.62萬坪，投資規模達98.4億元，12月31日截止投標。

而A基地聯合開發案，基地1573坪，開發量體含車位約2.3萬坪，4月由聯上實業和美力營造團隊，獲評選為最優申請人，聯上實業規畫投入65億元，打造運動相關商業設施、智慧節能住宅。

高雄市不動產建築開發商業同業公會副理事長陳又齊表示，O9捷運開發區位處中正交流道進入市區第一站，緊鄰衛武營藝文特區，並整合「Kaohsiung Highline」運動休閒機能，具備發展為全台最大運動休閒生活聚落的條件，地段相當精華。

基地 面積 (坪) 開發量體 (坪) 投資規模 (億元) 投資團隊 A 1,573 23,000 65 聯上實業、美力營造 B 1,436 16,300 36.9 招商中 C 3,131 36,200 98.4 招商中

▲O9站A、B、C基地小檔案。（ETtoday製表）

不過近來整體房市觀望氛圍濃厚，陳又齊說：「原因並非地點不佳，而是當前市場環境不利。近來房市買氣降溫，投資人普遍趨於保守，加上貸款取得雖非最大障礙，但仍被視為不確定性之一。」

「地點當然很好，但現在市場買氣不足，才是建商縮手的主因，」陳又齊指出，雖然該標地案完工期程至少數年，屆時房市環境可能轉佳，但投資人仍須以「未來價」才能得標，且要未來房價走揚才能獲利，影響建商投標意願。

