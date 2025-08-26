全盛時期擁300舞小姐　「白雪大舞廳」2.56億法拍

▲曾與「南夜」、「夜總會」、「小夜曲」並列台中四大舞廳的「白雪大舞廳」，首拍底價2億5635萬。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

曾與「南夜」、「夜總會」、「小夜曲」並列台中四大舞廳的「白雪大舞廳」，自1964年開業遇到疫情歇業至今，傳出該舞廳因繼承人訴訟導致債務問題，讓這間全盛時期旗下有300位舞小姐的「白雪大舞廳」進法院拍賣，底價2億5635萬元。

根據司法院法拍公告，「白雪大舞廳」位於台中市北區五權路，土地面積約243.21坪，使用分區為第一、二種商業區，建物則為RC加強磚造，約447.22坪，一拍底價高達2億5635萬元，折算每坪土地底價約105.4萬元，而建坪底價則為57.32萬元。

不過，筆錄載明目前部分建物由債權人使用，部分由債務人營業使用，據了解，此筆法拍因業者家族爭訟，其中一名繼承人遭法院拍賣，而該舞廳因疫情關係於2020年3月宣佈停業，未再復業，因此現況並無營運。



寬頻房訊發言人徐華辰指出：「過去白雪大舞廳過去也曾在市場上求售，大概2年前，每坪土地開價150萬元，甚至有買家洽詢，但最後並未成交。但此次以法拍方式釋出，一拍底價跟行情差不多，市場預期得等到二拍甚至三拍、土地單價跌破70萬元後，才會有機會吸引人出手。」

▲「白雪大舞廳」就位於近期土地市價粗估達10億元的「中央市場」附近，未來可顯著提升北區整體居住價值。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，白雪大舞廳就位於近期土地市價粗估達10億元的中央公有零售市場（中央市場），目前拆除工程正式啟動後，市府規劃將原址打造成結合大型商場、公園綠地與社會住宅的「菜奇鴉園區」，並以市有土地「設定地上權」方式公開招商，契約期70年，吸引開發商角逐。

中央市場基地位於五權路、篤行路口，面積約3433坪，信義房屋文心中清店李涵瑜分析：「白雪大舞廳距離中央市場僅2個路口，以目前地價評估每坪約80萬元來算，周邊有醫院、百貨機能支撐，中央市場更新案若能順利導入大型商場與公共設施，可顯著提升北區整體居住價值。」

