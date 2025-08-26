A7接待中心成火海　在地曝：部分空間改賣家電

▲桃園市龜山區一處樣品屋發生火警，濃煙直竄天際。（圖／讀者提供）

記者項瀚／綜合報導

桃園龜山A7重劃區「禾悅花園」接待中心起火，火勢頗大。該建案由家電大廠禾聯集團投資興建，也是首次跨足房市推案，為量體千戶的大社區，已幾乎完銷。在地業者表示，該接待中心已主要在服務換約客戶，另外還有一區改造成銷售家電的地方。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園龜山A7重劃區「禾悅花園」接待中心起火，影片在網上曝光。該接待中心位於位於文桃路、文茂路口。

「禾悅花園」由國內家電大廠禾聯集團投資興建，也是首次跨足房市推案，在2020年開賣時繳出亮眼成績，公開銷售2個月就已銷6成，賣出600多戶。

經查《樂屋網》資訊，「禾悅花園」位於文達路、樂學路、文禾路口，業主自售，預計2025下年完工，全案共計1051戶，已有980筆交易，成交單價從21萬元買到46萬元。

記者致電禾聯集團總部，對方僅表示：「我們不方便回應。」

在地房地產業者表示：「燒很大耶，但現在應該是撲滅了。」他表示：「該案已幾乎完銷，因此接待中心這段時間幾乎都是在服務換屋的客戶，整個接待中心不小，有一區改造成銷售家電的地方。」

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」