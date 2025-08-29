打工平台洩密　海線第一家肯德基插旗梧棲





▲海線地區繼麥當勞大動作與地主合建後，肯德基也相繼落腳，未來還有家樂福落地，生活機能逐步被放大。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市海線地區，在不少大型建商造鎮過後，帶進居住人口，近期在梧棲區一則打工平台也洩密，首間肯德基即將插旗在文化路上，在地專家表示，繼麥當勞大動作與地主合建後，肯德基也相繼落腳，未來還有家樂福落地，生活機能逐步被放大。

台中好市多第三間店落腳處一直尚未公布，不少海線人目前高討論的反而是連鎖速食店陸續插旗，包含麥當勞在位於台灣大道上已有雛形、有得來速的店面，以及在打工平台「小雞上工」洩密的肯德基梧棲店。

肯德基梧棲店在梧棲區美食一條街的文化路上，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「文化路為海線美食一級戰區，透店售價約2600萬元～2800萬元，更是當地知名飲料一條街，小透店月租可達3.5萬元，以該區域來說做吃的最適合，有關連工業區上下班人潮、外送商機。」

▲在打工平台「小雞上工」洩密的肯德基梧棲店。（圖／記者陳筱惠翻攝）

紀光烜說：「海線在經過10年大型造鎮案陸續登場，包含聯悅建設、遠雄建設，超過萬戶的量體陸續建案交屋後人口可期，也帶動大型連鎖業者角逐。」

而首批搶進推造鎮的遠雄建設則表示，10年來，遠雄在台中港市鎮重劃區持續推動造鎮，城市逐步成形。而遠雄建設造鎮系列最後一案「遠雄星呈」最終再供給6百戶以上，目前成交均價來到40萬元，對比過去第一期個案1字頭，已有4倍價差。

目前海線地區受到房市反轉影響，買氣觀望，但在地代銷業者廖舜德則認為：「其實2025年開始將成為海線翻轉的重要節點，包含捷運藍線動工、海洋館開幕、延續2026年統一智慧物流中心營運、2027年港區日系文化商場預計啟用、2028年亞果遊艇會所完工等，都是已經在紙上的利多。」

