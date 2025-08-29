被綁30年、累得像狗！他嘆不生小孩「買房幹嘛」　大票搖頭了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友感嘆，現在年輕人很多不婚不生，買房反而讓生活品質下降，「每天累得像狗一樣，為了房貸把人生最有活力的二三十年都耗掉，最後換來一堆水泥鋼筋，真的值得嗎？」貼文引發討論。對此，信義房屋專家認為，若月付金額佔收入比例過高，因此犧牲生活品質，這樣的選擇確實不健康。

該名網友在「買房知識家」直呼，「現在都不生小孩了，還買房幹嘛！？認真覺得買房後生活品質變差了，休閒時間變少了。」說自己只是個社畜，在人生最有活力的2、30年間，為了房貸每天累得像狗一樣，「花30年的時間來買這堆水泥鋼筋，真的值得嗎？」

貼文引發討論，不少網友認為，買房還是有其必要性，「沒房貸你一樣要繳租金啊！有多少錢做多少事，當然是買你負擔得起的房子」、「一個人就買套房，樂自在」、「我很慶幸自己買房了，雖然房貸20年，可是我覺得值得」、「房子是安定感，也是資產傳承。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，買房並非單純「值得或不值得」的二元問題，而是取決於個人財務規劃與生活需求。他指出，購屋前要評估自有資金、貸款壓力與未來生活彈性，若月付金額佔收入比例過高，反而會犧牲生活品質，這樣的選擇就不健康。