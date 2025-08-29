雲林大埤詐騙機房豪宅再開賣　直上3千萬引熱議

記者陳筱惠／綜合報導

2020年在雲林縣大埤鄉一處豪宅驚傳被詐騙集團租賃為詐騙機房，警方破獲時室內相當豪華，三層樓獨棟透天豪宅，在地更引起一番討論，不過近期該物件拿出來求售，開價3200萬元，成為大埤鄉目前待售最貴豪宅，更被網友笑稱「賣不掉加價賣」。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

▲獨棟電梯豪宅外觀超級氣派，擁有5房3廳7衛浴室內裝潢豪奢。（圖／記者蔡佩旻攝）

獨棟電梯豪宅外觀超級氣派，共計土地147坪、建坪195.85坪，屋齡16年，擁有5房3廳7衛浴，在2023年曾以2980萬元求售未果，豈料此次再拿出來掛售開價3200萬元，被網友笑稱「賣不掉加價賣」。

售屋簡介形容該物件，四面採光、通風極佳，陽光灑進每一個空間，尊榮庭院綠地，坐擁寧靜與自然，尊貴主人空間，細膩奢華，獨立泡澡大衛浴，私享極致舒適。

▲▼ 雲林縣大埤鄉獨棟電梯豪宅有網友表示這種地坪跟建坪在台中市基本破億、小檔案。（圖／翻攝自Google Maps）

物件名稱 售價（萬元） 地坪（坪） 建坪（坪） 屋齡（年） 格局 座向 雲林縣大埤鄉獨棟電梯豪宅 3200 147 195.85 16 5房3廳7衛5陽台 朝西南

不過仍被眼尖網友點出：「這看起來就像大哥住過的房子。」、「花三千萬去雲林鄉下養蚊子腦子進水？」、「這種價位應該還要附送防水閘門，比較能夠對抗全球暖化的衝擊。」

不過也有網友認為：「有些人沒實力就只會酸，這種地坪跟建坪在台中市基本破億，不管地區的話單論土地跟營建成本這物件價格確實不高，而且還沒算裝潢費用。」、「這個CP值很高，完全不用裝潢，家具全，上廁所要搭遊園車不然會尿褲子。」

老家住在附近的35歲民眾則表示：「要在大埤賣到超過2千萬元滿難的，那個豪宅被警察衝過在地人都知道，但地點也不會不方便，旁邊有夜市，走一小段也有便利商店，印象中小時候我們鄉有3萬多人，最近一看才1萬多人，人口流失嚴重下，就是不知道會有誰買。」





▲獨棟豪宅外觀超級氣派有三層樓高，室內裝潢豪奢。（圖／記者蔡佩旻攝）

對此，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「該案位處雲林縣蛋白區，在地剛性需求長年萎縮，長期亦無其他重大建設，房價長年來皆停滯不前，以此來看，該案在無房市前景利多之下，區域潛在買盤亦屬稀缺，整體就算為定位為較高總價的別墅案件，土地單價應於10萬元上下。」

賴志昶也說：「何況此案亦過去曾傳出刑事案件，雖未屬可能令房價受損的事故或海砂屋等瑕疵範疇，但仍屬新聞知名案件，整體而言，此案目前開價每坪單價約16萬元，仍屬高檔，研判應仍有部分議價空間。」

