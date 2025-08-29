預售市場冷清　台中近9成建案7月交易掛蛋

▲業界指出之前靠北部客炒熱區、點燈率低的地方，就會很危險，目前移交的成屋大概只有3成左右的進駐率。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

截至8月1日，台中市預售屋市場再度傳出低迷訊號。根據實價登錄顯示，目前全市線上銷售中的預售新案共計415案，但實際成交量僅99戶，有成交紀錄的建案僅49案，換言之，其餘366場推案幾乎「0進帳」，9成建案7月掛零。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

觀察台中市推案熱區，包含高價區的七期、14期重劃區、水湳、13期重劃區等，以及沙鹿區、太平區、梧棲、清水等海線地區，累積大量供給，全市開案415場，在買氣萎縮的情況下，銷售速度明顯放緩。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「現況確實相當慘淡，目前僅少數具區域優勢或品牌建商的個案，仍能吸引買方進場，其餘案場則面臨長銷壓力。」

▲全市線上銷售中的預售新案共計415案，有9成建案7月掛零。（圖／記者陳筱惠攝）

白洪章說：「預售市場買氣急凍，與央行信用管制、資金成本升高及總價高等因素密切相關。加上，許多購屋族面臨貸款成數不足、月付壓力沉重，選擇觀望市場，不少建商雖持續推案，但成交成效有限。若市場遲遲未回暖，部分建商可能調整推案節奏，短期內，台中預售市場恐將持續維『案多客少』的冷清局面。」

不僅是買氣消風，近期連種小型開發商都「撐不下去」，在海線地區也傳出建商開始調頭寸的訊息，但仍尚未被證實。在資金即將斷鏈下，目前市場上已經有種小型建商將土地連建照求售的案例，在蛋白區，甚至算下來含照出售的土地單價接近素地價格，業界也指出這是一個警訊，或是走合建路線。

業界人士表示：「今年1月～7月賣的戶數，等於去年7月整個月高點的戶數，完全是沒有預料到的，要說什麼地方最慘清水、梧棲區真的是重災區，也是因爲之前量體太大，之前靠北部客炒熱區、點燈率低的地方，就會很危險，目前移交的成屋大概只有3成左右的進駐率。」

