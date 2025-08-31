七期房市悲劇教材　屋主等6年卻換來0獲利

▲台中最悲催新成屋案出爐，一個預售案歷經火災、重建，工程期拉長到6年後又遇上限制貸款風暴，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中最悲催新成屋案出爐，位於七期台灣大道的預售案，預計去年8月交屋，目前屋主表示要拖到明年1月份交屋，這座規劃上千戶的社區，從動工到成屋長達6年，期間不僅遭逢工地火災、歷經停工重建，如今好不容易迎來明年初交屋，卻碰上央行限貸與房市空頭齊發，一名屋主的告白，聽了令人心碎。

該名屋主Ｗ男透露：「最近該案要交屋，但遇到逃命潮，也出現近乎平盤的轉售案，算了一下房價與6年前相差無幾，每坪仍在3、4字頭卡關，連持有成本都無法cover！」

Ｗ男說：「該地點位在七期，被喻為蛋黃中的蛋黃。然而，原本預計3、4年就能完工的千戶造鎮案，卻因工地火警與後續重建作業，硬是拖了6年，要到明年1月才交屋。」

該建案基地面積超過2千坪，樓層規劃地上36層、超過千戶住家，格局規劃2-3房、坪數22-36坪，如此規劃的小宅原本應是市場最主流、房價上漲速度最快的產品，不過根據實價登錄顯示，該案預售期平均約35萬元，期間雖然「換約價」最高約4字頭，2房產品成交價1千萬元出頭，但換算六年漲幅不過1成上下，如今單價甚至比北屯、沙鹿等外圍區域還便宜。

▲多戶屋主因交屋延期，目前也正在與開發商協商，加上工期延宕與原物料大漲，站在建商角度，此案可能「沒有賺錢」。示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

據悉，該案已經過了換約時間，目前正進入對保驗屋階段，不過市場上仍有不少待售物件「搶著賣」，打算先以成屋方式進行合約簽訂，一過戶馬上轉手，Ｗ男2020年購入成本含車位總價925萬元，要賣1088萬元卻卡關。

一名同社區的知情投資客洪先生表示：「該案聽說目前出價大約都落在900多萬元，如果真成交，再計入房仲費，換算下來根本是虧本。」目前據悉，多戶屋主因交屋延期，目前也正在與開發商協商賠償不說，加上工期延宕與原物料大漲，站在建商角度，此案可能「沒有賺錢」。

▲別的建案都在討論獲利多少，這裡投資置產的屋主卻煩惱要怎麼賣。示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）



「去年別的建案都在討論獲利多少，這裡投資置產的屋主卻煩惱要怎麼賣」讓本來要開心交屋的屋主，儼然成了小宅的「房市悲劇教材」。

資深房仲沈政興分析：「今年央行啟動信用管制，針對多戶買方祭出限貸，導致投資客出場壓力倍增。疊加房市整體轉冷，讓小宅仍保持約4字頭的親民價，對比七期豪宅仍動輒破百萬元單價，形成強烈反差。」

