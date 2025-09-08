ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中都核心新亮點！遠見云峰以高規格細節打造　換屋族熱議建案

▲▼ET即賞屋,ET即賞屋南區,遠見云峰。（圖／取自影片）

▲高雄中都重劃區核心精華地段的「遠見云峰」，為追求品質生活的換屋族群量身打造。（圖／取自影片，下同）

房產中心／綜合報導

全台房市歷經政策調控後逐步回穩，相較於台北、台中等一線都會區房價居高不下，高雄仍是北漂族回流及換屋族進場的最佳時機點，這樣的市場氛圍下，位居高雄中都重劃區核心精華地段的「遠見云峰」，由在地口碑建商全誠建設傾力打造，迅速成為近期最受關注的指標建案。中都重劃區、美術館與農十六並列為高雄三大黃金重劃區，區域內生活機能完善，坐擁大面積綠地景觀、便捷交通路網及國際級河岸步道，配合政府持續釋出開發利多，被業界譽為「都市綠金生活圈」，而「遠見云峰」正是在此潛力無限的黃金地段中，為追求品質生活的換屋族群量身打造的理想居住選擇。

▲▼ET即賞屋,ET即賞屋南區,遠見云峰。（圖／取自影片）

▲開門就有綠意迎接，不用開車就能買到生活必需品。

忙碌一整天後，現代人最渴望的就是回到家能真正放鬆，推開門就有綠意迎接，不用開車就能買到生活必需品，假日想散步都在步行範圍內，想要購物開車約10分鐘就到百貨商圈，這種「什麼都不缺、什麼都很近」的理想生活，聽起來很奢侈，但在「遠見云峰」卻是每天的日常，「出家門就是榕樹公園，過個路口全聯就在眼前。」這是住戶對遠見云峰最直接的生活寫照。

▲▼ET即賞屋,ET即賞屋南區,遠見云峰。（圖／取自影片）

▲鄰近的美術館生活圈，距離高雄車站車程約6分鐘。

該案緊鄰中都公園與榕樹公園，綠意環繞卻又步行就能到全聯，生活便利與自然環境一次到位，放眼中都區內不僅具備大片綠地休憩空間，鄰近的美術館生活圈、漢神巨蛋商圈與未來富邦BOT案，更讓這裡具備豐富的文化、休閒與商業機能。交通方面，距離高雄車站車程約6分鐘，串聯市區各大幹道與捷運路網，通勤與跨區生活皆相當便利，對比其他區塊，中都兼具環境靜謐與發展前景，能作為長期置產與換屋的首選。

▲▼ET即賞屋,ET即賞屋南區,遠見云峰。（圖／取自影片）

▲全誠建設36年口碑，蓋自己要住的房子。

「全誠建設36年口碑，蓋自己要住的房子。」全誠建設規劃部黃進忠副總表示，從一開始規劃「遠見云峰」時，就把換屋族群的需求想得很周到，畢竟換屋的人都希望能住得久、住得好，所以他們打造的不只是房子，而是一個能承載全家人夢想的純住宅社區。

▲▼ET即賞屋,ET即賞屋南區,遠見云峰。（圖／取自影片）

▲全棟都預留了電動車充電管線槽，還有南部唯一的EMS智生活物管系統。

「遠見云峰」規劃一層四戶，總共81戶住家加1戶店面，社區純粹性高，迎賓大廳挑高6.5米，選用「御桂園林」天然奢華石材，營造出大器不凡的格調。網友常說「看到小瓢蟲就是品質保證」的全誠真的很重視那些住戶看不到的地方，像是全棟都預留了電動車充電管線槽，還有南部唯一的EMS智生活物管系統，讓生活更智慧便利。

▲▼ET即賞屋,ET即賞屋南區,遠見云峰。（圖／取自影片）

▲大門加強隔音，從結構到耐震都是最高規格。

建材用料更是不手軟，虹牌單液PU防水、大門加強隔音條、樓板厚度15到25公分還加隔音材，連防火系統都跟台積電用同等級的，從結構到耐震都是最高規格，他們蓋的不是只有外表好看的房子，而是能讓一家人安心住一輩子的好宅。

▲▼ET即賞屋,ET即賞屋南區,遠見云峰。（圖／取自影片）

▲「遠見云峰」54坪正三房格局設計，呈現大器又溫馨的居住氛圍。

「遠見云峰」54坪正三房格局設計，反映出現代雙薪家庭對生活質感的追求，進入室內首先映入眼簾的是寬敞明亮的客廳，約4.2米的大尺度，搭配三面採光設計讓自然光線充分進入室內，地板選用西班牙進口80×80磁磚，整體空間呈現大器又溫馨的居住氛圍。

▲▼ET即賞屋,ET即賞屋南區,遠見云峰。（圖／取自影片）

▲客廳大尺度寬敞，次臥空間充裕。

餐廳與廚房的設計也頗具巧思，廚具與櫃體採用日本Panasonic，並搭配伸縮拉櫃、波蘭進口洗碗機與林內三口爐，獨立廚房的動線規劃清晰，無論日常備餐或親友聚會，都能展現屋主的生活品味。次臥部分空間方正採光良好，第一間次臥可完整擺下整面收納櫃與雙人床，另一間次臥則能靈活作為孩子房或書房，滿足不同家庭型態的需求。主臥室更是全戶的亮點，大面落地窗引光入室視野開闊，搭配寬敞的更衣與衛浴空間，衛浴規劃四件式設備，配備浴缸，並全室採用德國GROHE衛浴與Panasonic全自動洗淨馬桶，媲美五星級飯店的享受。

▲▼ET即賞屋,ET即賞屋南區,遠見云峰。（圖／取自影片）

▲主臥有大面窗引光入室，衛浴設備高規格。

「遠見云峰」不僅回應了換屋族對空間、建材與生活便利的需求，也為中都重劃區再添一個質感住宅的新亮點，從地段優勢、品牌堅持，到建材設備與生活氛圍都展現了誠意，在房價持續走揚、優質住宅稀缺的市場環境下，中都的價值更顯珍貴，遠見云峰憑藉核心地段與高規格品質，已成為換屋族與置產族群眼中的理想選擇。

▲▼ET即賞屋,ET即賞屋南區,遠見云峰。（圖／取自影片）

▲「遠見云峰」憑藉核心地段與高規格品質，已成為換屋族與置產族群眼中的理想選擇。

【遠見云峰】中都重劃區 | 3～4房
預約專線：07-3126788
即刻預約：https://www.unju168.com/yunfeng
接待會館：高雄市三民區德旺街198號
行銷團隊：聯盛廣告事業有限公司

