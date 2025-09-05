ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

小宅10年暴增42.7萬宅　雙寶媽：生活空間不足

▲▼買房,套房,租屋,房租,房客,房東,室友,冷氣,電費,家具,小宅,回家。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲房價高小宅憑藉其人手門檻低，具有方便自住、設籍、投資目的，成為熱門產品。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

少子化、小家庭化的大趨勢下，從內政部2015Q1~2025Q1資料就可發現，近10年來中小坪數住宅明顯量增，25坪内小宅住宅存量，10年狂增42.7萬宅，專家認為，小宅憑藉其人手門檻低，具有方便自住、設籍、投資目的，但也存在高單價、高公設與高空置三高問題。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從內政部2015Q1~2025Q1數據觀察，25坪内小宅住宅存量，10年狂增42.7萬宅，遠高於25~35坪增25.9萬宅、35~45坪增12.7萬宅、65坪以上增12.1萬宅，明顯成為市場最熱門的產品。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，近年全台房價極速升溫，小宅憑藉其人手門檻低，具有方便自住、設籍、投資與符合少子化，家庭人口變少等優勢，深受小家庭、首購群、投資族及幫子女設籍明星學區族的青睞，導致佔房市交易比重攀升。

▲▼高雄,小宅,2房,套房,租金,房價,權威物業 。（圖／記者張雅雲攝）

▲小宅目前有「高單價」、「高公設」與「高空置」等「三高」隱憂。（圖／資料照）

不過，雖現今高房價與少子化，成為小宅熱銷的催化劑，但購買小宅並非一定安全，陳傑鳴也點出，小宅目前有「高單價」、「高公設」與「高空置」等「三高」隱憂。

前年入手、去年交屋、房屋權狀26坪、總價約1500萬元3房的盛小姐說：「家庭成員2大2小，雖然終於擁有屬於自己的新家，但實際居住後才發現空間有限，三房格局實際上卻不到20坪，其中一間房只能當作『類書房』，生活需求顯得有些侷促，無論是小孩的成長需求，還是夫妻兩人的收納與生活動線。」讓她直呼：「家裡太小，不太夠住」。

但依照小孩成長速度，盛小姐認為：「未來隨著孩子成長，勢必還是要換屋，但茫茫房海，加上房價高，目前也只能先將就。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近10年來中小坪數住宅明顯量增，25坪内小宅住宅存量，10年狂增42.7萬宅。

另外，隨著交屋潮來襲，高空置率更是目前小宅的一大風險，依據內政部最新統計，2024年下半年全國20坪以下住宅的低度用電比率（空屋率）高達18.16%，每6間小宅就有一間是空屋，遠高於其他坪數的住宅。

陳傑鳴說：「房市一旦未來發展不如預期，小宅恐有賣壓釋出，建議購屋民眾在入手小坪數住宅前，應多看多比較，注意區域供需與空置狀況，並結合自身實際需求加以考量，不要貿然進場投資。」

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

關鍵字：小宅房市少子化內政部空屋率

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

尖美百貨空置25年　接待中心年捧276萬進駐1樓

老高雄人熟知的尖美百貨，開幕7年即熄燈，因產權問題閒置25年至今，之後其他樓層曾由鴻騰酒店經營，2023年熄燈後，屋主開出整棟360萬元重新招租。實登顯示，今年1樓店面有新租客年捧276萬進駐。信義房屋專家指出，市中心大坪數店面相當稀缺。

41分鐘前

小宅10年暴增42.7萬宅　雙寶媽：生活空間不足

少子化、小家庭化的大趨勢下，從內政部2015Q1~2025Q1資料就可發現，近10年來中小坪數住宅明顯量增，25坪内小宅住宅存量，10年狂增42.7萬宅，專家認為，小宅憑藉其人手門檻低，具有方便自住、設籍、投資目的，但也存在高單價、高公設與高空置三高問題。

1小時前

台中交易量連3季下滑　專家：房價下修風險攀升

近期房市交易持續低迷，市場仍處於冷卻態勢，雖然行政院宣布將新青安貸款開綠燈，此舉被視為一劑定心丸，預期能解緩「房貸荒」的問題，但專家認為，唯有出口景氣回穩、整體購屋需求與貸款條件同步改善，房市才能擺脫短期循環冷卻。

2小時前

新青安遭爆不實出租指控　屋主怒批：擾民

行政院昨日決議將青年安心成家貸款排除在《銀行法》72-2的不動產放款比率限制之外，財政部也發出新聞稿表示，將配合督導公股銀行，落實貸前徵審及貸後管理，今（5）日新青安核准過關的舊屋主接獲「被出租」通知，要求補齊未出租證明，讓她直呼離譜且擾民。

3小時前

小港房價首站4字頭創高　在地直呼：太扯了！

台積電宣布進駐高雄設廠，周圍房價一飛衝天，沒想到連小港也出現飆漲，根據實登，5月有預售大樓首度出現成交價站上4字頭，入手價直衝43.2萬元，創小港有史以來單價新高，連在地人都直呼：「太扯了。」

3小時前

台積電楠梓園區員工愛店　50年涼水攤因道路拓寬收攤

一間陪伴高雄人半世紀的涼水攤，是台積電進駐楠梓園區的包商員工，指定必吃老攤。如今因園區聯外道路擴寬工程啟動，加上老闆娘退休，將於7日走入歷史，讓許多老顧客大喊不捨。

5小時前

美房貸市場降溫！　申請量連4周成長後首度回落

美國房貸市場出現降溫跡象，在8月連續4周的成長後，來自購屋買家的房貸申請量在9月初明顯回落。此現象顯示，雖然利率有所緩和，但高房價與市場不確定性依然抑制了部分買家的入市意願。

19小時前

岡山首件公辦都更簽約！ 投資31億蓋400戶宜居宅

高雄市政府日前辦理岡山區首件公辦都更案簽約典禮，據悉該案規劃是三棟14到17層的住宅大樓，投資金額高達31億元，預計會在明年中下旬開工，完工後可滿足更多民眾在岡山的住宅需求。

20小時前

房貸水龍頭沒全開　建商嘆：房市仍是一「僵」春水

行政院院會4日拍板，回溯自9月1日起，銀行辦理新青安貸款之撥款案件，不計入《銀行法》第72條之2天條限額。消息傳出，房地產業界大聲歡呼，不過，業者表示，此舉當然是好消息，但至年底房市恐怕仍是一「僵」春水向東流。

20小時前

新青安「水龍頭」打開　財部提醒房貸注意3盲點

行政院今（4）日宣布放寬銀行承作新青安房貸授信原則，9月1日起可不受《銀行法》72-2放款天條影響，財政部傍晚發出新聞稿表示將配合督導公股銀行積極協助符合新青安貸款資格民眾申辦，不過也提出3大房貸盲點，呼籲民眾注意。

21小時前

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

屋主開2200萬　「一個月後降..

「南台灣土地公」押寶安南區　每..

北屯「租金天花板」現身　房東每..

準備交屋了！她發現「1殘酷事實..

新青安遭爆不實出租指控　屋主怒..

買房公婆同住！婆婆「贊助頭期款..

20年「仁愛帝寶」3戶掛售乏人..

砍價6千萬！　新東家2億接手高..

房貸水龍頭沒全開　建商嘆：房市..

屏東「義大園區」打造宜居醫療新..

ETtoday房產雲

最新新聞more

尖美百貨空置25年　接待中心年..

小宅10年暴增42.7萬宅　雙..

台中交易量連3季下滑　專家：房..

新青安遭爆不實出租指控　屋主怒..

小港房價首站4字頭創高　在地直..

台積電楠梓園區員工愛店　50年..

美房貸市場降溫！　申請量連4周..

岡山首件公辦都更簽約！ 投資3..

房貸水龍頭沒全開　建商嘆：房市..

新青安「水龍頭」打開　財部提醒..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366