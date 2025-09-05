小宅10年暴增42.7萬宅　雙寶媽：生活空間不足

▲房價高小宅憑藉其人手門檻低，具有方便自住、設籍、投資目的，成為熱門產品。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

少子化、小家庭化的大趨勢下，從內政部2015Q1~2025Q1資料就可發現，近10年來中小坪數住宅明顯量增，25坪内小宅住宅存量，10年狂增42.7萬宅，專家認為，小宅憑藉其人手門檻低，具有方便自住、設籍、投資目的，但也存在高單價、高公設與高空置三高問題。

從內政部2015Q1~2025Q1數據觀察，25坪内小宅住宅存量，10年狂增42.7萬宅，遠高於25~35坪增25.9萬宅、35~45坪增12.7萬宅、65坪以上增12.1萬宅，明顯成為市場最熱門的產品。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，近年全台房價極速升溫，小宅憑藉其人手門檻低，具有方便自住、設籍、投資與符合少子化，家庭人口變少等優勢，深受小家庭、首購群、投資族及幫子女設籍明星學區族的青睞，導致佔房市交易比重攀升。





▲小宅目前有「高單價」、「高公設」與「高空置」等「三高」隱憂。（圖／資料照）

不過，雖現今高房價與少子化，成為小宅熱銷的催化劑，但購買小宅並非一定安全，陳傑鳴也點出，小宅目前有「高單價」、「高公設」與「高空置」等「三高」隱憂。

前年入手、去年交屋、房屋權狀26坪、總價約1500萬元3房的盛小姐說：「家庭成員2大2小，雖然終於擁有屬於自己的新家，但實際居住後才發現空間有限，三房格局實際上卻不到20坪，其中一間房只能當作『類書房』，生活需求顯得有些侷促，無論是小孩的成長需求，還是夫妻兩人的收納與生活動線。」讓她直呼：「家裡太小，不太夠住」。

但依照小孩成長速度，盛小姐認為：「未來隨著孩子成長，勢必還是要換屋，但茫茫房海，加上房價高，目前也只能先將就。」

▲近10年來中小坪數住宅明顯量增，25坪内小宅住宅存量，10年狂增42.7萬宅。

另外，隨著交屋潮來襲，高空置率更是目前小宅的一大風險，依據內政部最新統計，2024年下半年全國20坪以下住宅的低度用電比率（空屋率）高達18.16%，每6間小宅就有一間是空屋，遠高於其他坪數的住宅。

陳傑鳴說：「房市一旦未來發展不如預期，小宅恐有賣壓釋出，建議購屋民眾在入手小坪數住宅前，應多看多比較，注意區域供需與空置狀況，並結合自身實際需求加以考量，不要貿然進場投資。」

