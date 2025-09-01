ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

國賓飯店說明會再爆衝突　民團批：假拆除真興建

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄國賓飯店危老重建案爭議持續延燒，1日說明會公告明載，規劃興建A棟58層、B棟52層、地下7層大樓，痛批是「假拆除、真興建」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄國賓飯店危老重建案爭議持續延燒，1日舉辦公開說明會，現場卻爆發對立衝突。居民質疑，開發單位尚未取得建照，卻在說明會公告中明載規劃興建A棟58層、B棟52層、地下7層大樓，痛批是「假拆除、真興建」，公告並透露之後主要用途為「餐廳、店舖、住宅。」

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

高雄國賓飯店1981年12月正式開幕，坐落前金區愛河第一排，擁有無敵河景，曾是港都觀光的重要地標。然而，隨建物老舊，國賓飯店2022年底與厚生及欣陸投控旗下大陸建設簽署合作開發契約，依《危老條例》申請重建，規劃改建為頂級飯店式豪宅，2023年1月底正式熄燈，並展開危老重建計畫。

由於該案容積率高達1142%，甚至超越曾引起爭議的「京華城」案。近期更因耐震評估與相關程序，再度成為各界焦點。

由於該案已核發拆除許可，1日舉辦施工前說明會，在施工前公開說明會的公告上，透露將規劃興建A棟58層、B棟52層、地下7層的大樓，主要用途為餐廳、店舖、住宅等用途。

民間團體與居民指出，開發單位尚未取得建造執照，卻以「拆除工程」名義，舉行「興建」說明會，性質明顯屬於「興建」而非單純「拆除」。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲民間團體與居民指出，開發單位尚未取得建造執照，卻以「拆除工程」名義，舉行「興建」說明會。（圖／高雄國賓飯店不當容積自救會提供）

民團質疑，高市府工務局以拆除許可取代建照程序，等於協助業者「先斬後奏」，形成既成事實，痛批「假拆除、真興建」，並強調「絕不接受、堅決反抗」。他們要求在建照未核發前，全面禁止包含拆除在內的一切開發行為。日前已向高雄高等行政法院遞交行政訴願停止執行狀

對此，高雄市政府工務局嚴正駁斥外界指控，強調國賓飯店危老重建案所有程序均依法合規。高雄市工務局說明，本案依《建築法》及《都市危險及老舊建築物加速重建條例》審查，已於6月30日核發拆除許可，程序合法且完備，目前尚未取得建造執照，絕無「假拆除、真興建」情事。

高雄市工務局進一步指出，拆除工程與興建工程屬於不同法定程序，核發拆除許可並不代表啟動興建覈準；而開發單位召開說明會，是因應環評程序的公開說明，並非屬於「興建」啟動，相關指控與事實不符。

針對環評爭議，高市府則回應，民眾依法享有提出訴願的權利，目前環評結論並未遭撤銷或停止執行，因此仍具法律效力。拆除許可的核發，並未違反《行政程序法》或《訴願法》。

關鍵字：高雄國賓飯店危老重建容積率爭議說明會

國賓飯店說明會再爆衝突　民團批：假拆除真興建

