11年網紅甜點店無預警熄燈　老闆澄清：房東沒漲租

記者張雅雲／高雄報導

高雄老牌網紅甜點店「S'more Sugar」文化中心店，2014年開幕，經營至少11年，沒想到8月無預警結束營業，不少粉絲都相當錯愕，在地透露，熄燈為租約到期，與租金無關。信義房屋專家表示，該區商業機能發達，店面一有釋出就會很快承租。

▲高雄老牌網紅甜點店「S'more Sugar」文化中心店，2014年開幕，經營至少11年，沒想到8月無預警結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

「S'more Sugar」以各種精緻可口的塔、派和各式蛋糕等法式甜點為主，深受甜點控喜歡， 2011年最早開在左營區，堪稱高雄法式甜點「北霸天」，2014年文化中心店開幕，至今也有11年。

沒想到文化中心店8月突然無預警歇業，不少民眾都相當不捨，並擔心是因為被漲房租而熄燈，引來老闆親自回覆「房東10年沒漲房租」，自曝是太累了，想讓自己輕鬆一點。而文化中心店租約到期歇業後，目前北高雄還有2店繼續營業中。

▲文化中心生活圈有文化中心、高師大、明星學校五福國中等，是指名度相當高的住宅區。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃實登揭露，該店2014年2月以月租金4.5萬元租出，坪數為38.24坪，換算租金單坪1200元，住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，以招牌塔單顆150元換算，先不計其他成本，月售300顆租金就回本，目前屋主尚未有出租或出售的訊息，預估月租金落在4.8~5萬元間。

且附近有文化中心、高師大、明星學校五福國中等，是指名度相當高的住宅區，生活圈也有相當多住宅大樓，居住人口多，餐廳、小吃店有足夠消費力支撐，可說是餐飲業不敗地段。

店名 位置 坪數 月租金 營業時間 區域租金行情 S'more Sugar文化中心店 林泉街 38.24坪 4.5萬 11年 1樓店面單坪2000元上下

▲「S'more Sugar」文化中心店小檔案。（ETtoday製表）

信義房屋文化店主任郭韋倫表示，文化中心周邊屬於成熟生活圈，1樓店面單坪租金大約落在1200元上下，住宅則以30~45年屋齡的華廈為主，行情依是否位五福學區與有無面文化中心景觀而異，五福學區大樓單價普遍超過每坪30~35萬元，若非學區或無景觀物件，則多落在25~30萬元間，房價約便宜2成。

消費客層以在地客為主，還有鄰近捷運橘線文化中心站等優勢，兼具各項機能，郭韋倫說：「往往一有店面釋出，1~2個月就有新店家卡位，接手率很高，若是三角窗因招牌更醒目，租金有機會更高。」

