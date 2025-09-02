「百貨店王」可望提前復業　周邊頂辦1500億案量跟衝

▲新光回歸將帶動整個七期商圈人流回流，並對周邊商辦市場帶來正面效應。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中新光三越氣爆案後停業至今超過半年，新光三越力拚9月底復業，預計9月5日開始以分層、分區的方式進貨，相對比週邊低迷的房市，七期房仲表示，新光回歸將帶動整個七期商圈人流回流，並對周邊商辦市場帶來正面效應，預計最多有1550億元商辦案上膛。

全台「百貨店王」台中七期新光三越，過去平均一天可創造超過7000萬元的超高產值，台中市都發局指出，新光三越氣爆案後，新光三越分為三階段修復，第一階段緊急搶險、第二階段建築物安全評估與人員暫時進出都已完成，目前正在第三階段「整體整建修復至可供使用」，原預計今年11月完成，由於修復進度超前，新光三越希望提前復業。

▲七期商辦市場將有興富發集團及豐邑集團指標大案登場、以及聯聚建設第3棟商辦「聯聚中衡大廈」。（圖／記者陳筱惠攝）

目前新光三越現場已進行外牆落架，七期房仲謝兒政認為：「新光回歸將帶動整個七期商圈人流回流，並對周邊商辦市場、房市帶來正面效應，帶動周邊餐飲、零售與生活服務業回溫，重塑七期高端商圈的消費形象和重新吸引房市目光。」

尤其對七期商辦市場是利多，根據最新資料，七期商辦市場將有興富發集團及豐邑集團指標大案登場、以及聯聚建設第3棟商辦「聯聚中衡大廈」。

其中興富發集團繼總銷80億元的「市政萬象廣場」、245億元「市政壹號廣場」後，還有總銷上看500億元的63樓「惠國90」、總銷至少130億元的「惠國88」案。

豐邑集團位於市政、惠中路口3100坪角地，將規劃樓高53層、總面積約6萬坪的商辦與百貨商場，總投資預估逾550億元，另外還有惠國段180地號商辦案正規劃中。

▲七期的位置靠近南北交通樞紐，上下游供應鏈在此匯聚，將更加確立其作為國際企業總部與資產配置首選地段。（圖／記者陳筱惠攝）

還有聯聚建設第3棟商辦「聯聚中衡大廈」，總銷估220億元將登場，基地位於市政北二路與朝富路口，樓高37層，基地1928坪。

聯聚建設創辦人江韋侖指出：「七期新市政中心被視為中台灣最具國際能見度的企業門戶，集結市政中心、國際級飯店、百貨商圈、歌劇院與市政公園等完整機能。七期的位置靠近南北交通樞紐，上下游供應鏈在此匯聚，將更加確立其作為國際企業總部與資產配置首選地段。」

