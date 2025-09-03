驚！　圓山20年「非住宅」每坪150萬逆勢創價成交

記者項瀚／台北報導

房市買氣不佳，不少地區房價出現鬆動，但被視為比較特殊的非住宅產品卻沒跌，觀察士林2大指標社區房價持續寫下新高，在地房仲指出3大創價主因，分別是捷運、坪數、挑高規劃。此外，信義房屋在地房仲補充，工業宅不受央行限貸影響，且能吃到北士科話題，也是創價關鍵。

▲劍潭站旁的商業宅「圓山窗外」、芝山站旁的工業宅「萬象之都」房價皆在今年創新高。（圖為「圓山窗外」／記者項瀚攝）

房市景氣不佳，但觀察今年士林2大比較特殊、非住宅使用的中古社區，房價仍寫下新高，分別為劍潭站旁的商業宅「圓山窗外」每坪達150萬元、芝山站旁的工業宅「萬象之都」單價達116萬元。

住商不動產天母士東加盟店東陳諸愷表示，「圓山窗外」、「萬象之都」為士林地區捷運沿線最具指標性的非純住宅社區，屋齡分別20、17年，能夠持續創價的主要原因有3。

陳諸愷指出：「2社區都緊鄰捷運站，交通機能強；第二是皆規劃小坪數，具低總價優勢；第三是都有規劃挑高，空間規劃上更具有彈性，其中『圓山窗外』挑高4米2相當稀有，而『萬象之都』高度比較低，未必每戶都有夾層。」

▲士林2大指標的非住宅使用中古社區，房價創下新高。（表／記者項瀚製）

信義房屋天母芝山店專員陳柏儒補充，央行選擇性信用管制限貸是針對住宅，若購置的第二屋為工業宅產品，不受到貸款成數影響，使得「萬象之都」更具競爭力。此外，不論是「圓山窗外」、「萬象之都」距離北士科都不遠，具有話題性，使得房價行情堅挺。

不過，陳柏儒也特別提醒，若購置的順序倒過來，第一屋工業宅產品，第二屋購買一般住宅的話，還是會受到限貸影響。

客群方面，陳柏儒表示：「由於規劃小坪數，加上交通與生活機能便利，除了新婚、黃金單身族，還有部分的收租置產客，雖然租金投報約2%多，不算太高，但非常地好租。」

▲「圓山窗外」、「萬象之都」距離北士科都不遠，具有話題性，使得房價行情堅挺。（圖為「萬象之都」／ET資料照）

