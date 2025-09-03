最老FRIDAYS退場　醫美診所月租36萬搶卡位

記者陳筱惠／台中報導

全台營業最久的美式餐廳「TGI FRIDAYS」台中英才店4月底閉幕，當時業者表示為因應商圈轉移而進行遷址，不過該據點在經營31個年頭後，無縫接軌新租客，而承租方近期因徵才而曝光，為付租能力強的醫美產業，信義房屋專家指出，醫美產業的崛起也見證消費轉型。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美式餐廳「TGI FRIDAYS」在經營31個年頭後，無縫接軌醫美集團。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣近年「自我保養」、「醫療觀光」熱潮湧現，不僅對地點要求高、坪數需求適中，更成為房東眼中的「超級金雞母」，因相關產業願意承擔比一般零售業、餐飲業更高的租金。

全台營業最久的美式餐廳「TGI FRIDAYS」台中英才店4月底閉幕，查詢實登，該店址以月租金36萬元在去年12月就已簽約「原美學」，實際起租日則是選在5月20日，建物登記面積約246.6坪，換算每坪約1461元。

不過西區近期餐飲退場、醫美接手不只這一樁，除原FRIDAYS退場、醫美業者接手外，西區大型店面正出現「餐飲變醫美」的業態更替，如鄰近的台灣大道、中興街3層角店，過去由忠泰集團「明日選品」咖啡店、在去年10月1日撤出後，也是由醫美業者無縫接軌，掛上醫美即將進駐招牌，該處也正在裝潢中。

此外，藝人佩甄與醫師老公王祚軒經營的「尼斯診所」台中分院，也選在勤美商圈附近的大和路上，顯示醫美版圖正向西區群聚。過去位於台灣大道上的皇家四季酒店，也近期才掛上媚登峰關係企業、長春藤預防醫學健康管理的布條。

而最經典的案例則是位於SOGO百貨旁整棟店舖，過去以月租金200萬元租給「LV旗艦店」，後續也以160萬元月租金租給服飾品牌「GAP」，後續空置7年之久，也迎來高端健檢業者進駐。

醫美業者透露，台灣醫美產業年產值逾600億元，讓本就具備醫療體系背景的大型業者也轉彎搶進這類高消費、高客單的醫美或健檢行列。

▲專家指出，醫美產業的崛起也見證西區整體的消費轉型。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱分析：「西區、北區為台中舊城區，人口相對密集，而區域住戶年齡層也相當注重養生、健康，加上西區本就是富人區加上人文底蘊豐厚，居民對生活質感有堅持，且未來台灣大道上還有捷運藍線議題，醫美、健檢業者大量承租行動，意味著商圈的消費結構正在改變。」

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

信義房屋更多相關新聞