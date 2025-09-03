為百坪精華地　在地建商斥1億買三多商圈3連棟透天

▲高雄三多商圈巷內3棟52年老透天，3月一口氣出現轉手交易，成交價達1億500萬元。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
市中心一地難求，老透天也鍍金。實登揭露，三多商圈巷內3棟52年老透天，3月一口氣出現轉手交易，成交價達1億500萬元，據查，新買家為毅上豪建設，該公司透露將規劃首購大樓，信義房屋專家表示，三多商圈近年吸引不少建商進駐整合開發。
高雄三多商圈開發早，有不少老透天，根據實價登錄，3月3棟屋齡52年老透天，位於苓雅區林森路巷內，一口氣全部賣掉，地坪合計約151坪，總價達1億500萬元，並備註「3棟建物各4.3萬元，買方購買用途為危險及老舊建築物加速重建，建物由買方取得產權後自行拆除。」
3棟透天土地使用分區為住4，換算單價為75萬元，據查，新買家為高雄在地建商毅上豪建設。該公司透露，預計將推出首購型大樓，詳細內容還在規劃中，由於近期房市買氣波動，短期內不會推出新案，目前推案時程未定。
▲三多商圈地段精華，鄰近新光三越、SOGO等百貨，林森路、復興路沿線商家林立，屬於南高蛋黃區。（圖／記者張雅雲攝）
信義房屋三多捷運店業務鄭宏權表示，三多商圈地段精華，鄰近新光三越、SOGO等百貨，林森路、復興路沿線商家林立，屬於南高蛋黃區，吸引建商卡位，不過因可建地不多，土地交易稀少，建商多以整合為主，近年已有不少建商在中山路整合舊透天。
該區因早期發展，屋齡偏高，成交價格落差明顯，以透天換算單坪地價，臨街、巷地價約70~80萬元，臨路約90~100萬元。而該區大樓房價主要取決於屋況是否整修或翻新，屋齡30~40年大樓，單坪價格從19~25萬元不等，若附有平面車位，吸引力更高。
|老屋小檔案
|位置
|苓雅區林森路巷內
|土地面積
|151坪
|屋齡
|52年
|成交價
|1億500萬
|新買家
|毅上豪建設
|區域土地行情
|臨路約90~100萬／坪
▲老屋小檔案。（ETtoday製表）
鄭宏權表示，近期該區住宅需求回升，吸引建商回流，主要原因包括生活機能完善、舊大樓屋齡偏高，換屋族群對新建案需求增加，外界推估，建商若整合改建為住宅大樓，開價可能落在40~50萬元區間。
