買房跟著輝達走！　瞄準北士科第一排房價凹陷區「葫蘆堵」

記者項瀚／台北報導

全球GPU與AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）宣布海外總部落腳北投士林科技園區，顯著帶動北士科房市，信義房屋統計， 5~ 6月台北的預售屋交易，每3筆就有1筆在北投區，其中多筆都是由北士科建案貢獻，在房市盤整期中一支獨秀，備受買房族認可。

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

▲全球GPU與AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）宣布海外總部落腳北投士林科技園區。（圖／記者湯興漢攝）

然而，北士科新案每坪百萬、甚至近150萬元的價碼，讓許多購屋族望而卻步，北士科與輝達效應將進一步帶來什麼樣的外溢機會？將出現哪些「長線效應」？消費者該如何掌握先機布局房價低基期區塊？北士科第一環中具備未來價值的潛力區在哪？

「 ETtoday房勢前瞻講座」第三集特別邀請到長期觀察國內外經濟趨勢的財經專家盧燕俐、被網友認證非常中立的信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德。

節目一開始，首先進入AI產業面的討論。盧燕俐表示：「大家或多或少對於AI的發展，有那麼一點點的質疑，不過事實上種種數據都告訴我們，AI的需求才剛萌芽，進入一個非常紮實的基本面環節。」

盧燕俐進一步指出：「台灣7月的外銷訂單創歷史新高，通通都是靠AI的供應鏈，而輝達宣布總部要在進駐到北士科之後，給了大家信心，包括了產業與房市的發展，此外這是一個比較長線的題材，長線的效應告訴全世界，北士科不是台灣的北士科，未來有機會成為全球的北士科。」

▲▼ 。（圖／翻攝自ETtoday）

▲盧燕俐表示：「北士科不是台灣的北士科，未來有機會成為全球的北士科」。（圖／翻攝自ETtoday）

台灣將成為矽谷AI島，北士科勢必是重要一環，而還有哪些區塊，有機會接棒北士科，繼續推動AI版圖？與北士科僅一橋之隔的社子島，其未來發展可能性亦是近期討論度急遽飆升的議題。

曾敬德表示：「過去當然社子島已經討論非常非常久，而在北士科的AI科技議題效應下，社子島也在這波找到一個比較強的啟動契機，目前比較確定的開發進度是，徵收啟動的時間可能會是在2027年，將慢慢進入實質開發這樣一個狀況。」

盧燕俐補充：「輝達進駐了北士科後，市府有一些規劃，希望社子島變成AI、生態新的園區，這也是社子島離重生最近的一次機會，相信許多當地的居民也希望社子島煥然一新，通過各界的討論，社子島也確實很有機會變身北台灣重要的AI重心。」緊鄰北士科的除了社子島，還有像是延平北路五段、六段等等，都吸引了一些對房市比較敏銳的人。

曾敬德表示：「比價效應為房地產市場裡重要的一環，當消費者知道北士科裡面的價格比較高的時候，就會往外圍去找，像是北投、石牌，不過這些地方雖然不錯，但房價相對高，因此消費者就會進一步尋找所謂的房價凹陷區，像是往南邊走一點的葫蘆堵地區。」

▲▼ 。（圖／翻攝自ETtoday）

▲曾敬德表示：「比價效應為房地產市場裡重要的一環，當消費者知道北士科裡面的價格比較高的時候，就會往外圍去找」。（圖／翻攝自ETtoday）

曾敬德介紹：「葫蘆堵靠近洲美快速道路，騎車到北士科也只需10分鐘，交通條件頗為出色，且該區為傳統商圈，代表著生活機能豐富，吃喝採買一應俱全。」

曾敬德指出：「北士科單價動輒120萬元以上，往南回到北市市中心也是突破百萬，葫蘆堵正是房價凹陷區，且葫蘆堵屬於雙河匯流的區域，可以想像住在這邊，下班之後騎個腳踏車、甚至慢跑，沿著河堤繞個整個社子島，一種美式的生活氛圍，非常舒適。」

盧燕俐表示：「葫蘆堵商圈的老舊公寓比例高，相對也有較大的換屋需求，因此比較大型知名的建商也紛紛進駐，不論是以自用抑或置產的角度，都可以多留意這個區塊。」

盧燕俐指出：「按照過去的歷史經驗，針對每一次的房價凹陷區，只要進場時間點對、有點耐心，都會有很不錯的收穫，像是之前的A7、A8、A9，以及台中水湳一帶等等。」她強調：「每一次資金逐漸回流的時候，凹陷區它就會因為受到資金的青睞，房價就會慢慢的往上走。」

葫蘆堵地區有哪些優質的新建案？該區目前新建案不多，值得關注的是，近期漢皇集團跟台北市政府都市更新處在該區合作公辦都更案。事實上，漢皇集團在新北頗具都更經驗，最令人矚目的就是永和大陳地區單元6、7合計數千坪的土地，本次前進葫蘆堵地區，令人期待。

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲葫蘆堵座落北士科第一排，屬房價凹陷區，近期指標建商漢皇集團即將推出指標個案『漢皇韶光』，基地距離環狀線y24站450公尺，相當具有前瞻性。（圖／信義代銷提供）

曾敬德表示：「台北市的重建案中，基地規模超過200~300坪的案子稀少，都沒有平面車位，而漢皇集團在葫蘆堵的公辦都更案基地規模達700多坪，產品規劃能做得更加完善，還具備輝達第一圈的題材、當前房價凹陷區的前瞻性、在地便利的生活機能、鄰近捷運北環段的建設利多，相當值得關注。」

盧燕俐表示：「股市創新高，當前台灣的游資仍豐沛，高端資產族比較不會去所謂炒作的心態來買賣房地產，而是會鎖定一些有題材、房價凹陷的區域進行布局，葫蘆堵就是一個好例子，在台北市要找到單價100萬元以下、同時又具備前瞻性的區域已相當困難了。」

漢皇韶光相關資訊：https://wonderfultime.com.tw

