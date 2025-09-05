台積電楠梓園區員工愛店　50年涼水攤因道路拓寬收攤

記者張雅雲／高雄報導

一間陪伴高雄人半世紀的涼水攤，是台積電進駐楠梓園區的包商員工，指定必吃老攤。如今因園區聯外道路擴寬工程啟動，加上老闆娘退休，將於7日走入歷史，讓許多老顧客大喊不捨。

▲一間陪伴高雄人半世紀的涼水攤，是台積電進駐楠梓園區的包商員工，指定必吃老攤。（圖／記者張雅雲攝）

「金牌養蜂園蜜茶攤」開在高雄省道高楠公路旁樹下，一開就是50年，陪伴用路人半世紀，更是許多當地上班族的共同回憶，附近就是台積電設立的南科高雄第三園區（楠梓園區），近年連台積電進駐楠梓園區的包商員工，也成為常客。

▲台積電落腳楠梓園區後，帶來大量車潮與貨運需求，積極推動聯外道路改善。（圖／記者張雅雲攝）

老闆娘透露，年近7旬即將退休，加上園區道路擴寬工程啟動，7日將熄燈走入歷史，讓不少老顧客直呼不捨。在地仲介透露，該攤為佔用道路用地，道路擴寬因此熄燈也不意外。

高雄市工務局指出，台積電落腳楠梓園區後，帶來大量車潮與貨運需求，因此積極推動聯外道路改善，「位於高楠公路1003巷的聯絡道工程，已經開工，未來將拓寬至30公尺，規劃快慢車道與人行道，並同步改善煉油廠前平交道，整體聯絡道工程預估2028年底通車，屆時楠梓園區車輛可直接銜接國道一號，交通效率大幅提升。」

▲未來1003巷將拓寬至30公尺，規劃快慢車道與人行道，並同步改善煉油廠前平交道，整體聯絡道工程預估2028年底通車。（圖／記者張雅雲攝）

年份 均價(萬) 成交量(件) 2021 18.3 79 2022 16.2 10 2023 14.9 9 2024 30.7 60 2025 24.3 2

▲高楠公路近年大樓房價。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，高楠公路橫跨仁武、楠梓等行政區，為北接橋頭、岡山，南通高雄市區的重要聯外道路，以往周邊生活機能較缺乏，房價相對親民。近年除有台積電設立外，附近的仁大工業區，擁有上萬人的就業人口，帶動不少首購族、小家庭來此購屋，房價出現大幅上漲。

像是2020年推出的透天新案位於高楠公路巷內，總價1000~1200萬元，陳揚智說：「完銷後台積電2021年底一宣布在高雄楠梓設廠，交屋轉手現賺500萬元。」而沿線新大樓起漲前成交價19萬元上下，今年轉手成交價最高已達36萬元，漲幅近乎1倍，不過買氣受信用管制影響，出現大幅降溫，今年只剩個位數成交。

