西屯區30年游泳池月底歇業　頂讓條件曝光

▲台中西屯區青海路商圈的「假期游泳池青海店」確定將於9月30日結束營運。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中西屯區青海路商圈的「假期游泳池青海店」確定將於9月30日結束營運。其實早在去年，就已傳出業者有意歇業的消息，並非突如其來的決定。據同業透露，雖然租約尚未到期，有開出頂讓條件，業者確實是因「無心經營」才是收攤。

經營30年的「假期游泳池青海店」，近日正式公告將於9月30日結束營運，訊息一出，讓長年在此上課、運動的學員與住戶都感到不捨，如今宣佈收攤，代表一個世代的回憶即將畫下句點。

位於青海路上，隱身在大馬路內的「假期游泳池青海店」，土地坪數超過700坪，在地經營已30年，周邊鄰居張小姐說：「很小的時候會去，但隨著時間流逝，商圈活絡，但泳池設備沒有翻新、停車位不多等問題，後來就很少去。」





▲該泳池地點兼具交通與商圈優勢，加上700坪的大面積，在區域發展條件下，未來不論轉型為商業設施、複合式開發或住宅產品，都具高度想像空間。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋信實台中青海特許加盟店店長廖鴻源表示：「雖然入口較小，但後方仍有臨路優勢，該土地屬於原地主家族持有，過去長期出租給泳池經營，租金紀錄已不可考，但至少租期長達30餘年。目前並未有出售訊息釋出。」

不過，業者有在市場上釋出頂讓訊息，根據頂讓條件得知，每月租金約45萬元，租約大約剩不到2年，知情人士表示：「租約剩餘的時間太少，加上金額不低，又即將進入秋冬，詢問度不高。」

廖鴻源說：「不過該地點臨捷運、青海商圈，市場行情附近大型建地近期委託價格達每坪120萬元，也具備危老優勢，若能整合，土地單坪破百萬是基本行情。」

該泳池地點兼具交通與商圈優勢，加上700坪的大面積，在區域發展條件下，未來不論轉型為商業設施、複合式開發或住宅產品，都具高度想像空間。不過由於地主家族仍持有土地，雖有多家建商有興趣，後續動向仍需觀察。

▲臨捷運、青海商圈，市場行情附近大型建地近期委託價格達每坪120萬元，也具備危老優勢，若能整合土地單坪破百萬是基本行情。（圖／記者陳筱惠攝）

而青海路上其實已經有不少危老的個案將推出，包含親家集團過去收購的土地基地也已築起圍籬，另外富旺國際去年以單坪128.9萬元，搶下青海路上本來美髮業房地，土地面積共計755.81坪，總價高達9.7億元。對此富旺國際董事長林宗毅表示：「新案最快將於明年第一季推出，將規劃超首購產品。」預計總銷將達35億元。

