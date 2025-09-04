ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

西屯區30年游泳池月底歇業　頂讓條件曝光

▲▼假期泳池,青海路,西屯,歇業 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中西屯區青海路商圈的「假期游泳池青海店」確定將於9月30日結束營運。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中西屯區青海路商圈的「假期游泳池青海店」確定將於9月30日結束營運。其實早在去年，就已傳出業者有意歇業的消息，並非突如其來的決定。據同業透露，雖然租約尚未到期，有開出頂讓條件，業者確實是因「無心經營」才是收攤。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

[廣告]請繼續往下閱讀...

經營30年的「假期游泳池青海店」，近日正式公告將於9月30日結束營運，訊息一出，讓長年在此上課、運動的學員與住戶都感到不捨，如今宣佈收攤，代表一個世代的回憶即將畫下句點。

位於青海路上，隱身在大馬路內的「假期游泳池青海店」，土地坪數超過700坪，在地經營已30年，周邊鄰居張小姐說：「很小的時候會去，但隨著時間流逝，商圈活絡，但泳池設備沒有翻新、停車位不多等問題，後來就很少去。」

▲▼假期泳池,青海路,西屯,歇業 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該泳池地點兼具交通與商圈優勢，加上700坪的大面積，在區域發展條件下，未來不論轉型為商業設施、複合式開發或住宅產品，都具高度想像空間。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋信實台中青海特許加盟店店長廖鴻源表示：「雖然入口較小，但後方仍有臨路優勢，該土地屬於原地主家族持有，過去長期出租給泳池經營，租金紀錄已不可考，但至少租期長達30餘年。目前並未有出售訊息釋出。」

不過，業者有在市場上釋出頂讓訊息，根據頂讓條件得知，每月租金約45萬元，租約大約剩不到2年，知情人士表示：「租約剩餘的時間太少，加上金額不低，又即將進入秋冬，詢問度不高。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

廖鴻源說：「不過該地點臨捷運、青海商圈，市場行情附近大型建地近期委託價格達每坪120萬元，也具備危老優勢，若能整合，土地單坪破百萬是基本行情。」

該泳池地點兼具交通與商圈優勢，加上700坪的大面積，在區域發展條件下，未來不論轉型為商業設施、複合式開發或住宅產品，都具高度想像空間。不過由於地主家族仍持有土地，雖有多家建商有興趣，後續動向仍需觀察。

▲▼假期泳池,青海路,西屯,歇業 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲臨捷運、青海商圈，市場行情附近大型建地近期委託價格達每坪120萬元，也具備危老優勢，若能整合土地單坪破百萬是基本行情。（圖／記者陳筱惠攝）

而青海路上其實已經有不少危老的個案將推出，包含親家集團過去收購的土地基地也已築起圍籬，另外富旺國際去年以單坪128.9萬元，搶下青海路上本來美髮業房地，土地面積共計755.81坪，總價高達9.7億元。對此富旺國際董事長林宗毅表示：「新案最快將於明年第一季推出，將規劃超首購產品。」預計總銷將達35億元。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

關鍵字：台中青海路游泳池商圈土地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「南台灣土地公」押寶安南區　每坪82萬出手草湖寮創價

台南4日市地重劃區土地標售開標，共13標土地，合計底價17.74 億元，一掃8月土地標售僅1筆商業地標脫的陰霾，此次開標脫標率76.9%，出現明顯好轉，連南台灣土地公、百貨業都出手，總標脫金額約13億元，買氣旺到出乎外界預料。

48分鐘前

西屯區30年游泳池月底歇業　頂讓條件曝光

台中西屯區青海路商圈的「假期游泳池青海店」確定將於9月30日結束營運。其實早在去年，就已傳出業者有意歇業的消息，並非突如其來的決定。據同業透露，雖然租約尚未到期，有開出頂讓條件，業者確實是因「無心經營」才是收攤。

1小時前

政院喊「新青安貸得到」　學者憂：房市休息時間還不夠

近來「房貸荒」瀰漫著房地產市場，但今（4日）行政院宣布，新青安將被排除在《銀行法》第72條之2條的30%限制外。信義房屋專家表示，未來可觀察是否延續推出新的房貸政策性貸款。另外，學者章定煊則提出理性的隱憂。

2小時前

房貸爆「開水龍頭」市場歡呼　營建股11檔亮燈

市場傳出行政院即將在今（3）日拍版大開房貸水龍頭，解決限貸荒，超過11檔營建股盤中漲停歡呼，房仲專家則提醒，《銀行法》72-2天條雖放寬，但央行總量管制後手還沒放開，需要進一步觀察。

3小時前

房貸荒！「都更危老」有望排除　八大行庫多1700億活水

行政院今天院會將聚焦「房貸荒」問題，尤其針對央行的放款集中度管制，是否能排除「都更危老」備受關注。若能調整，八大行庫預估可釋放1700億資金活水。

6小時前

600萬買房3年後破千萬　創下嘉縣新屋轉售每坪單價新高

近年嘉義太保房價表現驚人，即便遇上限貸令、關稅、台積電赴美投資等利空，交易量大減，但一路走來房價並未下滑。根據內政部實價登錄資訊，位於高鐵嘉義站前、去年底完工交屋的「高鐵國際城」，今年7月才有一筆交易紀錄，以單坪37.74萬、總價1080萬元售出，對比近4年前總價，漲了479萬元，創下嘉義縣新屋轉售每坪單價新高。

13小時前

269億「穩居四箭」拍板！陳時中曝婚育宅加碼1.1萬戶　租補再擴大

行政院將於明（4）日院會拍板通過「婚育宅 優先住 加碼補—青年婚育租屋協助專案」與「育嬰留停照顧彈性化方案」，推出四大「穩居」政策，以回應少子化與居住不安問題。政務委員陳時中表示，政府將從「住」的面向著手，讓青年「願婚、敢生、能養」，整體計畫至2032年將投入約新台幣269億元，預估惠及48萬戶家庭。

17小時前

台灣房市凍原地！CBRE預測報告揭亞太區「最慘兩國」：全面下修

全球知名房產顧問公司世邦魏理仕（CBRE）近期發布的最新報告指出，2025 年上半年，全球經濟迎來了超出預期的重大變化，其中以美國關稅政策的急遽轉向成為最大的黑天鵝事件。因此，世邦魏理仕已將 2025 年亞太區 GDP 成長預測，從原先的 4.1% 下修至 3.7%，不過亞太區房產投資市場卻逆勢由10%上調至15%。

17小時前

買房公婆同住！婆婆「贊助頭期款」卻逼：留房給小姑一家

一對夫妻最近買下三房新屋，未來公婆也會同住，由於還剩一間空房，婆婆竟強硬要求「留給小姑一家使用」。人妻無奈表示，雖然婆婆有幫忙出頭期款，但娘家也有贊助，「難道我們都要照她的意思嗎？」

18小時前

聖得福北市合建案量達3萬坪土地　「這裡」最多海砂屋

專攻北市海砂屋都更的聖得福建設，近期在距離捷運劍潭站步行650公尺處推出總銷30多億元的預售案「豐萃」，21日正式公開。執行長洪正雄透露，聖得福北市整合達3萬坪土地，多集中在內湖，陽光街一帶則已經整合超過1.2萬坪土地，而北市海砂屋最多的地方集中在基隆河沿岸，因此聖得福在內湖一帶才有這麼多海砂屋都更案。

18小時前

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房貸爆「開水龍頭」市場歡呼　營..

北屯「租金天花板」現身　房東每..

20年「仁愛帝寶」3戶掛售乏人..

買房公婆同住！婆婆「贊助頭期款..

穩居四箭拍板！陳時中曝婚育宅、..

「都更危老」有望排除計算　改善..

政院喊「新青安貸得到」　學者憂..

600萬買房3年後破千萬　創下..

限貸令後台南2區新案仍破6字頭..

「家樂福北門店」結束營業日曝光..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「南台灣土地公」押寶安南區　每..

西屯區30年游泳池月底歇業　頂..

政院喊「新青安貸得到」　學者憂..

房貸爆「開水龍頭」市場歡呼　營..

「都更危老」有望排除計算　改善..

600萬買房3年後破千萬　創下..

穩居四箭拍板！陳時中曝婚育宅、..

台灣房市凍原地！CBRE預測報..

買房公婆同住！婆婆「贊助頭期款..

聖得福北市合建案量達3萬坪　這..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366