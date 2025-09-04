房貸水龍頭沒全開　建商嘆：房市仍是一「僵」春水

▲行政院院會4日拍板，新青安貸款不計入《銀行法》第72條之2天條限額。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

行政院院會4日拍板，回溯自9月1日起，銀行辦理新青安貸款之撥款案件，不計入《銀行法》第72條之2天條限額。消息傳出，房地產業界大聲歡呼，不過，業者表示，此舉當然是好消息，但至年底房市恐怕仍是一「僵」春水向東流。

行政院院會4日拍板，自9月1日起，銀行辦理新青安貸款之撥款案件，不計入《銀行法》第72條之2天條限額。網友討論熱烈，包含「所有代銷都活過來了，開始CALL客！」、「誤殺太多人！民怨積累已久！」、「房價會不會更高？」等等。

對此，臺中市不動產建築開發公會理事長謝麟兒表示，本次金管會宣布將新青安貸款自限額中排除，無異於釋放出一池資金活水，也有助於在今年預期的建案交屋高峰中，減少客戶與建商間因撥款延遲或貸款核不下來所產生的糾紛，進一步穩定市場交易秩序。

但金管會新聞稿提到：「銀行鑑價金額與實際購屋的成交金額可能不會相同，因此取得的貸款金額可能與預計不同，亦請民眾預為考量。」

謝麟兒認為：「此方式易造成購屋者與建商或銀行的糾紛，建議採用內政部實價登錄之實際成交金額作為貸款認定金額。」

▲目前受到大環境影響，整體市況到年底恐怕仍是一『僵』春水向東流，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

誠邑築建設創辦人暨董事長沈瑞興表示：「雖然此舉是好消息，但是以大環境來看，產業面也是需要注意，尤其是傳產業目前受到大環境影響，有部分業者自做四休三變成做三休四，目前可以說是房地產『喘一口氣』，但整體市況到年底恐怕仍是一『僵』春水向東流。」

沈瑞興的擔憂並非空穴來風，包含總銷約20億元、9月才要交屋的個案，早在年初就已經在找銀行，該建商說：「20億元的個案，要找7、8家銀行做分戶貸款，銀行利率就調到3.25％，又限定撥款時間，這些都是過去沒出現過的緊縮狀況。」

