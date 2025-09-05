1個社區橫跨2行政區　北屯潭子「雙門牌」房市奇景

▲台中市位於機捷特區旁的「龍邦皇家社區」26年前因建商造鎮興建。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市位於機捷特區旁的「龍邦皇家社區」26年前因建商造鎮興建，形成社區型透天產品，但地界恰好有2個行政區，分別為潭子區、北屯區，明明同一社區，也形成想當有趣的景象。信義房屋專家分析，社區特殊性相當高，價格上沒有因門牌有太大差異。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察北屯區近期受到14期、機捷重劃區拉抬，加上建設利多集中，房價近幾年成為領頭羊領漲，相較潭子區則以親民價格、剛性需求支撐。但「龍邦皇家社區」正巧座落在這兩區交界，卻自成一格，以稀缺透天社區定位，形成台中少見的「雙行政區房市特例」，在市況上展現出跨區卻價穩的獨特樣貌。

▲「龍邦皇家社區」 基地面積共8300坪，橫跨社區內有一條北屯路533巷，恰好是潭子區、北屯區地界。（圖／記者陳筱惠攝）

「龍邦皇家社區」 基地面積共8300坪，該社區包含透天別墅區和一般住宅大樓區，其中透天宅墅約235戶，大樓住宅約23戶，總計約258戶。橫跨社區內有一條北屯路533巷，恰好是潭子區、北屯區地界，南邊為北屯門牌、北邊是潭子門牌，不過大門開在北屯區，因此社區內住戶透露，之前要約朋友時報地址都找不到，要講社區大門才找得到。

信義房屋崇德14期店專員藍宏仁說：「該社區規範相當嚴謹，包含外觀、鐵窗等都有一定規範，且相當特殊，價格並未因門牌而有落差，主因在於該社區屬於稀有透天莊園式社區，釋出量極低，近12個月只有1戶交易，且買方若看中，幾乎找不到替代選擇。」

藍宏仁表示：「該社區買方結構以退休族群、重隱私人士為主，更在意社區氛圍與安全性，而非單純的行政區。區內公設擁有泳池、運動室、遊戲室、庭院等。」

▲以房仲人員來說，如果約了客戶，通常都是報大門地址，不會實際講地址，因為完全找不到，之前鬧出滿多笑話。（圖／記者陳筱惠攝）

雖然房價並未有明顯落差，但不同門牌還是會有小趣事，以房仲人員來說，如果約了客戶，通常都是報大門地址，不會實際講地址，因為完全找不到，之前鬧出滿多笑話。

而住戶則私下透露：「外送剛興盛的時候寫潭子地址，外送服務沒有服務，但門牌是北屯時，就可以使用。還有就是之前投票的投票所不同，也都滿有趣的。」

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招