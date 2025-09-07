全台唯一「免費搭電動車」特區　住宅實登站5字頭

▲台南房市因預售案實登「蓋牌」頻傳引發關注，近期該區又有新案掀牌。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南房市因預售案實登「蓋牌」頻傳引發關注，沙崙智慧綠能科學城位於歸仁高鐵特區，率先導入全台首創智慧接駁服務系統，被在地人視為最有感的交通利多，近期該區又有新案掀牌，根據實登揭露，最高價達至54.1萬元，創歸仁新高價。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

台南沙崙智慧綠能科學城位於歸仁高鐵特區，因具「全台唯一免費搭計程車」智慧交通系統，民眾可用APP免費叫車，搭乘電動計程車串聯9大站點，被不少在地人視為「交通利多」。

交通與產業的雙重加持，持續推升歸仁房價，不過該區之前實登頻傳蓋牌，台南市政府地價科表示，地政局會依各申報案件房價與區域行情相比，若成交價格超過區域行情太多，採暫不揭露。根據最新實登顯示，近期包括「達麗世界仁」、「晶悅合一」、「春福天時」等案成交價相繼掀牌。

▲「達麗世界仁」最高單價達54.1萬元，刷新歸仁單價最高歷史紀錄。（圖／翻攝自內政部實價登錄）

其中「達麗世界仁」最高單價達54.1萬元，該戶位於11樓，坪數29.78坪，總價1360萬元，且為去年10月央行第七波信用管制後成交，坐上區域最高價寶座。

台南代銷公會理事長佘光宗分析，政府積極推動沙崙智慧綠能科學城，打造綠能科技創新產業生態系，區內涵蓋大臺南會展中心、中研院南部院區，周邊還有陽明交大臺南校區、成大醫院沙崙分院，加上三井Outlet已進駐，今年第2期也將登場，區域機能愈趨完整，帶動房價呈現緩漲趨勢。

加上新案多採2~3房小坪數，總價相對親民，單價因而被推高，不過目前市場買氣受到信用管制影響，整體交易熱度已趨緩。

