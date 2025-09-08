ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新光復業、漢神登場　台中百貨商圈漲幅王出爐

▲▼ 新光三越 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中百貨周邊房市單價最高的仍是西屯七期新光三越、大遠百周邊，均價直逼7字頭，堪稱台中房價天花板。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市除了新光三越即將復業，年底「漢神洲際購物廣場」將在北屯登場，2大話題讓台中百貨商圈再次成為市場焦點。信義房屋專家指出，百貨商場設點不僅帶動人潮與商業聚集，更成為區域生活圈核心，對房市具備強大的保值與增值效應。

根據實價登錄顯示，台中市百貨商圈周邊住宅5年漲幅動輒5成以上，成為台中房市逆勢中的亮點。全向科技房產中心總監陳傑鳴分析：「百貨、購物中心設點大多評估人口密度、交通便利性與消費力，因此往往落腳在A級地段，周邊房市也就具備更高保值效果。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

根據統計2021年至2025年間，西區勤美綠園道、金典綠園道、廣三SOGO周邊住宅單價，從35.03萬元飆到60.45萬元，ㄓ年漲幅高達72.6%，是全市漲幅王。

而烏日高鐵特區也因「第一大D-ONE」商場帶動，5年漲幅62.0%，接下來則是南屯八期文心秀泰周邊則從35.11萬元漲到52.79萬元，5年漲50.4%。

百貨周邊房市單價最高的仍是西屯七期新光三越、大遠百周邊，均價直逼7字頭，堪稱台中房價天花板。其他像北區中友百貨周邊、豐原太平洋百貨周邊，也都有28.5%、21.9%的漲幅表現。

▲▼ 漢神百貨 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲年底「漢神洲際購物廣場」將登場，將成為北屯首間大型購物中心。（圖／記者陳筱惠攝）

「民眾如果不知道該買哪裡，跟著百貨與OUTLET走，往往就是最安全的選擇。」大勢邸不動產調研中心經理邱子蘅則補充，大型百貨商圈能匯聚餐飲、零售、休閒等多元機能，吸引建商搶進卡位，長期來看就是最強的房市後盾。

信義房屋東興店專員王千芷表示：「台中百貨商圈就是人潮保證、房價保證，不論是七期豪宅核心、草悟道勤美軸線，還是新興重劃區的文心秀泰與烏日高鐵特區，都展現百貨帶房市的威力，更成為區域生活圈核心，即便整體市場買氣降溫，但百貨商圈周邊仍是自住與投資客的最愛，未來行情預料將持續分化。」

