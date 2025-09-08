ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

換屋人道走廊沒跟上！　他被限貸令夾殺「遭追繳千萬」

▲▼ 七期鳥瞰,七期,鳥瞰,台中之鑽,高樓,房市,房價,七期示意,豪宅,豪辦,商用不動產 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲一名換屋自住族陳先生在換屋後簽了第1屋貸款切結，也順利在5月簽約賣出第1間房屋，但買方也陷入限制貸款風暴中，陳先生收到銀行通知，必須補繳1020萬元，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

換屋自住族陳先生，在去年9月11日換屋，簽第一屋貸款切結，隨後在今年5月簽約賣出第一戶，孰料買方卡在貸款卡關，導致銀行要求陳先生支付1020萬元補繳貸款。今（8日），央行公告出售期限可延長為18個月，但明定去年9月20日後之案件才符合，陳先生對此憤憤不平。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

去年8月，陳先生因家裡需求決定換屋，也因爲遇到央行新信用管制，而與銀行在9月11日簽訂切結，順利貸款8成。而陳先生原持有的房屋，則順利在今年5月出售。孰料買賣雙方合約簽訂後，買方貸款卡關，眼見1年期限將至，陳先生無奈表示：「我真的只能算倒楣！切結期限壓在9月11日，我以為是大限之前賣出，事實上卻是大限之前必須塗銷。」

後銀行通知陳先生，第二戶貸款除必須補足貸差（8成變5成），連利息追繳都累積超過20萬元，還有切結違約金1％，扣除貸差倒賠60幾萬元，陳先生總共必須繳納超過1020萬元。「買方也是首購族，從5月簽訂買賣合約至今約4個月，他貸款還卡著，我還不能毀約。根本政策殺人！」陳先生氣憤地說。

▲央行Q3準備資產大減，創15年最大量。（圖／記者陳依旻攝）

▲央行協辦人員表示：「根據規定，申貸者第1戶房貸就是得完成產權移轉登記，且塗銷第1戶房貸抵押權，才符合規定。」示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

今（8）日央行宣布開啟「人道走廊」，調整換屋協處措施的出售房屋期限，由1年延長為18個月，自2024年9月20日（含）以後錄案之貸款案件均可適用，並修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」將換屋期限再拉長。

但陳先生切結日期壓在9月11日，不在延長範圍內，他指出：「本來只要買方完成貸款，整筆交易就能順利結清，但卻因對方拖延排隊、審核、信用收支比等問題，尤其是我已呈交合約書，證明房子已經賣掉，5月到9月，5個月時間對方貸款出問題，卻讓我被迫承擔所有風險。」

對此，記者致電央行，協辦人員表示：「不方便回答投訴問題，不過根據規定，申貸者第一戶房貸就是得完成產權移轉登記，且塗銷第一戶房貸抵押權，才符合規定。」

陳先生說：「銀行說這是央行規定，不補錢就直接走程序法拍。我就算想用其他方式、買金融商品替代，也被拒絕。」
陳先生感嘆，現在房市已因央行打房而交易冷清，真正需要換屋的人卻反成最大受害者，「政府沒有配套措施，卻要我們小老百姓承擔後果，真的很無助。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房市出現被現代令夾殺案例，換屋族即便5月份已經賣房，買方也深陷現貸風暴，讓投訴人兩週要背千萬追繳金，示意圖。（圖／記者陳筱惠翻攝）

有銀行行員透露：「確實央行規定相當嚴謹，不過仍建議屋主，能與放貸銀行協商看看，或是直接撥打央行專線，提出需求與申訴，爭取協商機會。」

《住展》雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示：「由於整體房市已冷卻一整年，只能以前車之鑑案例，來提醒購屋者在資金的充裕度，不過新青安概念房可能舒緩排撥，是否可能影響接下來理監事會議的動向，也可關注。」

