不敵少子化　岡山幼兒園退役5年掛售8600萬

記者張雅雲／高雄報導

少子化現象難解，幼兒園愈來愈難經營，高雄有2間幼兒園結束營業後，屋主決定整棟出售，分別位於岡山、小港，各開出8600萬元、3680萬元找新買家，專家分析，幼兒園大者恆大，小品牌大多難以生存，只能無奈熄燈。

岡山頂潭路巷內的「私立龍寶寶幼稚園」，除岡山在地人外，曾吸引不少來自梓官、彌陀等周邊鄉鎮的學生，但在2020年就已退場，目前整棟釋出出售。

銷售資料顯示，該棟透天為地上4樓，屋齡約29年，地坪347.9坪、建坪715坪，格局規劃為26房1廳15衛，強調可作辦公室、收租套房或倉庫使用，也適合社福單位、宗教團體進駐，開價8600萬元，土地使用分區為鄉村區乙種建築用地，換算土地單價約24.7萬元。

▲「私立育群託兒所」，2005年成立，如今也已歇業，連外觀招牌都已拆除。（圖／翻攝自Google Maps）

另一間位於小港學成二街的「私立育群託兒所」，2005年成立，如今也已歇業，連外觀招牌都已拆除，目前整棟出售。該透天為地上5樓，屋齡約21年，地坪66.5坪、建坪1,125.4坪，規劃9房2廳5衛，開價3680萬元。

東昶景房仲企業業務吳凱文分析，岡山頂潭路屬於空軍官校生活圈，相對缺乏生活機能，加上該透天聯外道路不便，因此建商較難切入開發。不過，若改作員工宿舍、大型工廠收租套房或餐飲文創空間，整棟月租金可望落在15~20萬元，換算投報率約2%上下。該區地價行情約20至30萬元，新推案價格有望挑戰3字頭。

名稱 私立龍寶寶幼稚園 私立育群託兒所 位置 岡山頂潭路 小港學成二街 地坪 347.9坪 66.5坪 建坪 715坪 1,125.4坪 開價 8600萬 3680萬

▲高雄歇業幼兒園出售中。（ETtoday製表）

住商不動產小港宏平加盟店店長丁晉偉則指出，小港漢民商圈是當地最熱鬧的地段，漢民路土地行情單坪落在55~70萬元，周邊路段則約35~45萬元，但土地供給有限，釋出量不多，區域以透天住宅為主，屋主普遍惜售，主力透天以10~30年為主，總價1400~2000萬元，若以土地價格來看，預估新案開價也要3字頭。

丁晉偉分析，近年幼兒園也呈現大者恆大，小品牌難以生存的趨勢，市場過去曾出現「帶牌出售」的幼兒園，對於有意繼續經營的自用型買家來說相當合適，畢竟幼稚園牌照申請繁瑣，且消防法規日益嚴格、禁止增建，牌照本身具一定稀缺性。不過，若買方單純看重土地價值，牌照對投資者的影響則有限。

