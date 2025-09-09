ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

土地價格沒鬆動！　亞昕姚政岳：庫存充沛「暫緩購地」

▲▼ 亞昕董事長姚政岳 。（圖／記者項瀚攝）

▲亞昕（5213）今（9日）召開法說會，會後董事長姚政岳接受媒體採訪。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

亞昕（5213）今（9日）召開法說會，該公司今年大有斬獲，上半年營收衝破百億元，年增6倍多，董事長姚政岳表示，當前土地價格沒有鬆動跡象，加上公司庫存量達1900多億元，因此暫緩購地，朝向合建布局。

亞昕上半年營收達106億元，大幅成長681%，且稅後純益11.92億元，已賺贏去年全年的9.44億元。亞昕今年大有斬獲，由多案完工貢獻營收，法人估總銷達170~180億元。

展望未來，亞昕明年也有4大案完工入帳，大安「亞昕敦南」、新莊「亞昕森中央」、林口「亞昕昕銀座」、台中「亞昕一緻」，法人估總銷達117億元。另外，2027~2028年每年完工量達160~170億元，2029年後則達200億元以上。

亞昕董事長姚政岳表示：「政府將新青安排除在《銀行法》72-2條外，對新屋交屋絕對會有很大的幫助，目前公司分戶貸款、撥款順暢，沒有問題。」

面對當前冷清房市，姚政岳表示：「過去幾年房地產過熱，太過猛爆，大家可能也習慣了過去熱銷的狀況，但這對房地產市場並非好事，建案從過去1年內完銷調整為1年半～2年，才是正常的週期。」

姚政岳指出：「上千戶的社區銷售去化相對吃力，亞昕布局的個案大多是100~300戶的社區，對於每一個案都在2年內順利完銷，公司的把握度高。」

高房價,買不起房,無殼蝸牛,低薪,房地產,養地,都市計畫,豪宅,住宅區,房市,建商,財團,土地重劃,市地重劃（圖／記者季相儒攝）

▲姚政岳表示，目前土地價格沒有鬆動的跡象。（示意圖／ET資料照）

姚政岳認為：「短期房價與政策的連動性高，但據第一線土開觀察，土地價格沒有鬆動的跡象，都更危老土地仍有開發商會進場，而重劃區地主持有時間長、成本低，因此地價難降，另一方面營建成本也不可能大幅下降，房價中長期來看仍將呈現穩健的走勢。」

購地策略方面，姚政岳表示：「集團土地庫存總銷達1900多億元，公司傾向保守，暫緩購地，但後續還是會關注條件不錯的合建案。」

姚政岳進一步表示：「從去年919央行第七波管制開始，就有暫緩購地的念頭，但有時候看到條件好、價格合適的土地，還是就買下去了，因此今年陸續仍有購入幾塊土地，但往後來看，購地方面會更保守。」

