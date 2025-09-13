台南魚塭→產業專區大翻轉　在地：地價上看6字頭





▲台南市政府攜手中央推動重大都市計畫變更，將中西區近30公頃長期低度利用的學產基金土地轉型為「台南科技產業專區」。（圖／台南市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導



台南市政府攜手中央推動重大都市計畫變更，將中西區近30公頃長期低度利用的魚塭土地轉型為「台南科技產業專區」，成為銜接南科的重要腹地。專家表示，該區若成功轉型，大樓用地地價上看6字頭。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

台南市地政局指出，該案已於7月25日獲內政部覈定，8月初完成地上物查估，並將於9月16日在西賢里活動中心舉辦首場事業計畫公聽會，12月進行協議價購會議，2026年初送區段徵收計畫至內政部審議，預計2026年中公告並完成補償發放與土地登記。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市地政局長陳淑美指出，基地面積約30.23公頃，其中公有土地比例高達99.74%，以教育部學產基金為主，過去多為375租約養殖，效益有限，此次透過都市計畫變更與區段徵收，不僅能釋出產業用地，也將同步取得約12公頃公共設施用地。

該區預計打造產品研發、實驗測試、企業總部、半導體IC設計、數位軟體、生物科技等研發聚落，成為銜接南科的重要腹地。

▲該區位於中西區華平路、民權路口，地段堪稱精華。（圖／記者張雅雲攝）

台南市不動產建築開發商業同業公會理事長宋育豪表示，該區位於中西區華平路、民權路、和緯路口，介於湖美生活圈與老安平之間，並鄰近安平市政中心、COSTCO好市多等，地段堪稱精華，周邊也是台南知名的高級住宅區，區內以往推案多以透天別墅產品為主，大樓產品相當稀缺。

不過隨近年台南房地價雙漲，新案改以大樓為主，根據實登，今年中西區預售案均價已達46.2萬元，區段最高單價為54.6萬元，也是台南蛋黃區之一。

宋育豪指出，該區傳出要變更為產業專區多年，進度相當緩慢，以目前市場買氣冷清來看，未來土地價格要看容積利用率能不能有條件拉高，若以透天用地來看，單價落在每坪30~40萬元，未來推案總價2500~3500萬元。

宋育豪說：「大樓用地單價則落在50~60萬元，只要新推案符合低總價、控制在1千萬元初頭的大樓產品，就會受到市場青睞。」

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招