啞鈴輸給飼料包　中科200坪健身房改裝毛孩天堂





▲福科路上本為健身房的200坪大型店面，去年10月退場後，目前已由寵物用品旗艦店登場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「毛小孩經濟」成為零售市場新亮點，位於西屯區中科生活圈周邊以科技產業、親子客層為主，不少大型店面逐漸轉型。其中，本為健身房的200坪大型店面，去年10月退場後，目前已由寵物用品旗艦店登場，信義房屋專家表示，中科消費力驚人，過去商圈界線已從福康路拉至玉門路。

中科生活圈主幹道福科路上，去年多有大型店面撤場，包含金石堂、中力健身等，其中中力健身在去年10月撤場後，該物件地坪275坪、總使用面積約200坪，附設15個平面車位，實際月租金落22~25萬元。

▲隨都市化程度提高，養貓戶數增加，讓毛小孩經濟蓬勃。（圖／記者陳筱惠攝）

根據農業部公布2023年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估，全國推估家犬數為148萬隻，較上一期增加19%、而全國推估家貓數為131萬隻，較上一期大幅增加50%。農業部指出，隨都市化程度提高，養貓戶數會增加是必然結果，另有9.3%左右是養非犬貓種類寵物之戶數，也同樣增加。

毛小孩經濟蓬勃，信義房屋中科東大店資深業務陳泱儒指出：「福科路大坪數店面在中科屬稀缺資源，尤其若具備停車優勢，更能吸引消費者進場消費。隨著區內寶輝建設的造鎮案落成，這類旗艦型物件的租金『有撐』，且商圈界線自過去福康路拉遠至玉門路，成為品牌搶進的目標。」

▲少子化議題，在中科也不是那麼明顯。（圖／記者陳筱惠攝）



觀察中科租金行情，陳泱儒說：「福科路一帶店面每坪租金約1100~1500元，老地方寵物店租金符合區域行情，而金石堂撤出後目前也由大樹藥局進駐，空置期極短，顯示區域消費力穩健。」

不過少子化議題，在中科也不是那麼明顯，陳泱儒說：「以福科路上來說，近期也多開設了一間準公托幼兒園，未來國安一路上社宅也有預計要規劃公托幼兒園，也因家庭客多、單身族也多，中科生活圈在此次房市反轉下，交易量雖減少，房價仍是有撐。」

在地民眾林先生就說：「中科族有不少外派到駐點的單身族，飼養寵物的人其實滿多的，過去周邊是有寵物醫院，但實際上沒有大型量販的寵物店，這幾次經過，其實人都還滿多的，也不少店面搬遷很多次，但都離不開中科生活圈，像是一間義大利麵，據我所知就搬了3次地點，但都在附近。」

